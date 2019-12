El Municipio no se hará cargo de problemas de salud ante la falta de decomiso

Luego de que el Superior Tribunal de Justicia hiciera lugar a una medida cautelar y ordenara al organismo capitalino que se abstenga de realizar cualquier tipo de decomiso a un determinado grupo de vendedores ambulantes, el secretario de Gobierno Municipal, Gastón Millón, detalló que: “ante la medida judicial, el Municipio deslinda las responsabilidades que pudieran llegar a causar a la salud de la población esta medida cautelar que nos impide controlar la inocuidad de los alimentos y bebidas que se expendan en la vía pública”.

Además, afirmó que la medida no refleja la realidad es una medida provisoria para garantizar un supuesto derecho que está discutido por solamente de un grupo de vendedores ambulantes. No obstante, la Ordenanza 6884 sigue plenamente vigente.

En este marco, se destacó que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy debe seguir realizando su trabajo de bregar por el cumplimiento de la mencionada Ordenanza, cobrando el canon, controlando las cuestiones de índole sanitaria, labrando actas, que serán cobradas por vía judicial y todas las normas que rigen por espacio público.

Es así que el sistema de control al espacio público y todas las normas siguen plenamente vigente hasta que se dicte una norma derogando la actual vigente o recaiga una solución definitiva de la Justicia. Por lo tanto, “todas las versiones que están circulando para ocupar todo el espacio público no son ciertas, son mal intencionadas” afirmó Millón, y continuó “nosotros tenemos normas que regulan la actividad en la Ciudad y que establecen lo que se pretende para el espacio público. Trabajamos para resguardar el valor y seguridad de vendedores legales, de quienes cumplen con los recaudos de seguridad del comercio formal que no podemos dejar a merced de una invasión absoluta por parte de los que no cumplen ni tienen responsabilidad sanitaria, legal o impositiva”.