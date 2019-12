Escándalo: maestra “supermodelo” tuvo sexo con cinco alumnos en prestigiosa escuela

Fiona Viotti, de 30 años, renunció a la institución tras una denuncia. Es la sobrina del ex entrenador de los Springboks.

Un exclusivo colegio sudafricano está horrorizado por las andanzas de una profesora, de 30 años, ex modelo, que renunció luego de que trascendieran los encuentros sexuales que mantuvo con al menos cinco alumnos. El escándalo se inició cuando uno de los adolescentes intentó cortar la relación, lo que generó la resistencia de la mujer. Después, llegaron otras cuatro denuncias.

Fiona Viotti fue una supermodelo y gran jugadora de waterpolo que llegó a ser calificada como una de las "Bellezas del Deporte" y posó para el calendario de Sport Ilustrated, en 2009. Además, es sobrina del ex entrenador del seleccionado sudafricano de rugby, Nick Mallett, por lo que es una celebridad en su país. Al conocer a quien luego se convertiría en su marido, se alejó de las pasarelas y se dedicó de lleno a la enseñanza de Historia en la escuela Bishops Diocesan College, de Ciudad del Cabo, siguiendo así los pasos de su padre y de su abuelo. Allí también era entrenadora del equipo de waterpolo.

Sin embargo, desde 2013 consiguió otro pasatiempo: enamorarse de sus alumnos. El escándalo se desató en octubre pasado, cuando un estudiante de 18 años reveló que había tenido una relación "intensa" con Viotti, quien se había negado a terminar el vínculo, pese al deseo del joven, y lo obligaba a seguir viéndose

"Al principio fue un participante dispuesto, pero se convirtió en una víctima cuando no pudo salir. La maestra comenzó a enviarle mensajes de texto para que fuera a su casa y así fue como comenzó, pero llegó el momento en el que ya había tenido suficiente. No obstante, la maestra no lo dejó ir, él fue a pedir ayuda a sus padres y ellos acudieron al director", contó el papá de uno de los involucrados. Cuando se conoció el primer caso, otros cuatro salieron a la luz.

Por su parte, la policía descubrió que la profesora les había mandado videos pornográficos, fotos suyas en las que aparecía desnuda y otros materiales eróticos a través de WhatsApp. Mientras tanto, la pesquisa continúa y Viotti podría enfrentar demandas civiles por parte de los jóvenes, aunque en un principio no sufriría consecuencias penales, ya que los jóvenes no eran menores. El colegio, en tanto, no podrá tomar ninguna medida en su contra, ya que presentó su renuncia al trascender sus amoríos.

"Como escuela estamos profundamente tristes por estos eventos y seguimos comprometidos en garantizar la salud mental y el bienestar de los afectados", afirmó el director del colegio, Guy Pearson, quien prometió seguir todos los protocolos para hacer del establecimiento "un ambiente seguro para todos los alumnos y maestros".

Sorpresa

Un ex alumno que tenía a la ex supermodelo como entrenadora en el equipo de waterpolo manifestó su sorpresa por las revelaciones. "Todos los hombres en la escuela estaban obsesionados con Fiona porque parecía una supermodelo. Pero nunca coqueteaba y se presentaba como una niña muy tímida, inocente y muy agradable, y escuchar estas acusaciones me ha impresionado, como a muchos de los chicos con los que fui a la escuela", dijo y concluyó: "Ella es todo lo contrario del tipo de persona de la que sospecharías".