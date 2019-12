Algunos deportistas las usan ocasionalmente

Pese a que no fueron pensadas para ser empleadas específicamente a la hora de realizar deportes, las bebidas energizantes también han ganado un lugar entre deportistas de todos los niveles que desarrollan actividades de alto rendimiento y que buscan mejorar su capacidad en ciertas oportunidades.

Ciertas actividades como el entrenamiento físico, musculación, competencias fitness, maratones, e incluso deportes como el fútbol, básquet, vóley, entre otros, son lagunas disciplinas en la que cada vez es más frecuente el uso de bebidas energizantes, por cuanto revitalizan el cuerpo y la mente, incrementan la resistencia física, potenciar la atención y la concentración, aspectos fundamentales a la hora de participar en competencias deportivas.

Leandro Calvetti, preparador físico del plantel de jugadores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, aseguró que en ciertas ocasiones algunos de los jugadores consumen bebidas energizantes, pero muy ocasionalmente y durante el entretiempo de algunos partidos. “Nosotros en el fútbol las utilizamos, sobre todo los días que hay partido, pero no todos los jugadores las consumen, algunos prefieren otras bebidas hidratantes y lo hacen generalmente al momento del entretiempo que es cuando las reservas energéticas están un poco bajas porque ya ha transcurrido un tiempo del partido, entonces se busca reponer rápidamente energía, con este producto que contiene cafeína y mucha azúcar” señaló y dijo que las ingestas son reducidas ya que no llegan a consumir una lata entera.

llegan a consumir una lata entera. Aclaró además que estas bebidas no tienen el mismo efecto que las isotónicas ya que estas segundas son hidratantes y ayudan a reponer minerales. “Muchos optan por consumir bebidas con gran cantidades de electrolitos porque ayudan a hidratarse y a reponer elementos que se pierden con actividades de alta intensidad, como es el fútbol profesional, no así los energizantes, que no son bebidas hidratantes”, sostuvo. Finalmente, advirtió que en los entretiempos o entrenamientos los jugadores también suelen ingerir geles de glucosa, caramelos y demás elementos que ayudan a reponer energía de forma rápida.