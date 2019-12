Culminó con éxito la Liga Municipal 2019

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy por intermedio de la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Deportes, bajó el telón de la Liga Municipal de Vóley. El cierre fue en instalaciones del Tinglado de la Escuela Normal con un gran marco de público.

Fue una fiesta del vóley que contó con la presencia del intendente Julio Bravo, la secretaria de Desarrollo Humano, Gisel Bravo, la subsecretaria de Deportes, Valeria Trujillo, y el director de Deportes, José Luis Cabrera.

En atractivos duelos, las finales de la copa de oro por la zona A se jugaron punto a punto. En damas, Unión Vóley venció a Las Guerreras 3 a 0 con parciales de 27-25, 25-17 y 25-21.

En varones, la final fue mucho más reñida, con buen nivel de juego, Fusión Vóley festejó ante San Pedro Vóley 3 a 2 con parciales de 19-25, 26-24, 24-26, 25-21 y 15-6 en tie break.

Como antesala, se desarrollaron las finales de las otras zonas. En la C, Pumas C le ganó la final a Lobitas C y se consagraron campeones. Lunáticas C quedaron terceras y Las Dinamitas cuartas.

En la zona B damas, Lobas A ganaron la copa de plata al imponerse ante Auténticas de Fraile Pintado. Terceras fueron Atletas Cristianas y cuartas Las Tremendas. En varones el campeón fue Arenales, la copa de bronce quedó para Rodeíto. Máquina del Mal fue quien se adjudicó el primer lugar, Santa Rosa B segundo y tercero JVC completando Social y Deportivo Parapetí el cuarto puesto.

La copa de plata en la zona A fue para Sportivo Palermo mientras que en varones El Puesto se quedó con el primer lugar.

Por otro lado, se premió de manera individual a los jugadores y jugadoras que se destacaron.

Cabe señalar que a lo largo de la jornada todos los partidos finales fueron trasmitidos por Facebook en vivo y en directo.

José Cabrera

José Luis Cabrera, director de Deportes, elogió el gran cierre "fue multitudinario, la gente que nos acompañó, a lo largo del año se jugó a cancha llena, contamos con 70 equipos, impresionante lo que creció este deporte en San Pedro".

De esta manera se jugó a lo largo del año, "la liga siempre tiene una importante convocatoria, ya sea en cantidad de equipos como de espectadores, tenemos un gran nivel de juego", sostuvo el titular del área de deportes de la comuna sampedreña.

Un certamen sin techo

La Liga Municipal de Vóley es un torneo que sigue creciendo y no tiene techo.

Hace cuatro años se decidió desde la Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Dirección de Deportes organizar el torneo. La convocatoria fue aceptable, sin embargo, en la “Perla del Ramal” se respira vóley, por eso al siguiente año se duplicó la cantidad de competidores.

El cierre del 2019 fue con 70 equipos en total, mostrando a las claras que puede seguir creciendo.