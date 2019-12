Se vienen cambios radicales en la segunda temporada de la serie Luis Miguel

La segunda parte de la serie de Luis Miguel llega con un cambio esencial: Luis Miguel no será interpretado por Diego Boneta sino por otro actor. Las razones detrás de su ausencia.

La temporada II de la serie de Luis Miguel está en plena producción tras el éxito arrasador de la primera parte. Según publicó Aire Digital, Diego Boneta quien protagonizó al cantante, no está en la continuación. Algunas versiones señalan que no da el physique du rôle de la época que se recreará en la segunda temporada. En cambio, otros aseguran que no llegó a un acuerdo monetario, y decidió darle prioridad a otros proyectos.

Según contaron en el programa Hay que ver (El Nueve) el actor que personificará a Luis Miguel en la segunda temporada será Fernando Colunga, quien es galán de telenovelas muy conocidas en la década del 90, como María, la del barrio, Marimar junto a Thalia, y La Usurpadora, según informa telebajocero.

Al igual que Luis Miguel, Colunga ha manejado con mucha discreción su vida privada, y consiguió que la atención de sus fans y los medios de comunicación se centren en su profesión, aunque siempre se están buscando pormenores de su vida fuera de las cámaras.

Luis Miguel no estaría muy contento con varios productores de Netflix porque la serie ya tendría que estar grabándose, pero por todos estos inconvenientes no comenzó el rodaje aún.