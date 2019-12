Consagración de "Nacho" Haroian

Ignacio Haroian tuvo su mejor temporada en el Turismo Fiat santafesino. El piloto de Manantiales se consagró campeón por primera vez y fue el "carshow" en rodeo ajeno dando clase de cómo manejar.

Pasaron cinco años desde que decidió incursionar en una categoría lejana, pero en territorio donde se respira el deporte "tuerca", amén que el argentino en general es "fierrero" de alma y sigue al automovilismo en todas las categorías.

Más allá de comenzar la temporada con el 128, por un cambio en la reglamentación a mitad de torneo en el cual se mantenía primero, tuvo que cambiar a Fiat Uno, pero el rendimiento no bajó, la máquina respondió a las exigencias y salvo en una fecha que no pudo terminar, obvio no sumó putos, las últimas carreras pudo marcar el camino al resto de los pilotos. Al punto que se quedó con todo lo que disputó, sumó unidades en la clasificación, serie y final ganando también la copa de plata.

Con el título en el Turismo Fiat santafesino, el volante jujeño sueña con poder dar un salto de categoría y comenzar a competir en una divisional mucho más exigente, con más máquinas girando como es el Turismo Pista que utiliza diferentes autódromos del país.

Haroian es sinónimo de automovilismo, Samuel, Enrique, supieron ser campeones en diferentes categorías durante la década del 2000 en el Interprovincial de tierra que se corría en el circuito "Víctor Hugo Brils" de El Carmen y el de la vecina provincia de Salta.

El 2019 marcará para siempre a "Nacho" Haroian.

Otros pilotos

El Interprovincial fue un éxito. Se logró cumplir con todas las carreras programadas haciendo uso de tres pistas diferentes, “Víctor Hugo Brils” de El Carmen, “Tierra Brava” de San Pedro de Jujuy, “José Mario Illescas” de Perico. Además, las cuatro categorías, GTS, 1100, Fiat 600 y cafeteras, tuvieron un buen parque de máquinas, lo cual le dio nivel a cada una de las jornadas desarrolladas.

Sin dudas que la repentina partida de César Torres enlutó al deporte del automovilismo en la provincia. A otro nivel, los pilotos jujeños también tuvieron una destacada actuación. En el zonal de Salta que se corre en el circuito “Martín Miguel de Güemes”, como en el kartódromo de Campo Santo con la temporada de karting.