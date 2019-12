Hernán Hechalar, otro que se fue

No es una baja sensible porque el delantero nunca rindió en el "lobo".

Hernán Hechalar decidió armar las valijas y partir a Cobreloa de Chile. Es el cuatro jugador que deja Gimnasia y Esgrima.

Por ahora las noticias en el "lobo" son todas pálidas con miras al segundo semestre. A las ya anunciadas partidas de Walter Busse (Ferro), Alejandro Frezzotti (Aucas de Ecuador) y Gonzalo Nazario (Juventud Antoniana) se sumó Hernán Hechalar. Sin embargo, esta última no es una baja sensible, porque el delantero de 31 años nunca rindió a lo que se esperaba, fue una contratación ignota, un futbolista que no entendió el esquema del técnico Marcelo Herrera y las veces que ingresó, no generó nada. Sin embargo desde la dirigencia esperan poder concretar la llegada del primer refuerzo y eso será mañana. Desde la dirigencia reconocieron que se trata de un volante de jerarquía y tiene los pasajes listos para arribar a la provincia en las próximas horas y así estampar la firma que lo va a vincular al "lobo". Amén de ello, no quisieron dar nombre, muchas veces pasó que tenían acordado con un refuerzo y no se terminó concretando. Por otro lado continúan con las tratativas de lograr un par de caras nuevas, entre ellas un delantero, ya que recordemos la lesión de Matías Córdoba lo tendrá afuera de las canchas por seis meses. (Gonzalo Díaz).