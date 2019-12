Cayó fuerte la venta de pirotecnia en la capital jujeña

Ya es de público conocimiento el daño que la pirotecnia provoca y eso se ve reflejado en la venta de ese producto ya que cada vez es menor la población que la sigue utilizando en las fiestas de fin de año u otros eventos sociales. Vendedores capitalinos señalaron que la gente compra menos cantidad y que la mayoría prefiere la pirotecnia lumínica y que para el año próximo creen que se prohibirá. Pese a eso, el sufrimiento que causa sigue latente.

Este logro que aún no está del todo realizado se debe a las numerosas campañas que impulsaron protectoras de mascotas, fundaciones de niños con autismo, excombatientes de Malvinas y otras instituciones que se suman cada año al pedido de "Pirotecnia Cero. Más luces y menos ruidos".

Los comerciantes aseguran que la venta cayó demasiado en los últimos años y aun más en este. En ese sentido, uno de los dueños de un local ubicado sobre la calle Necochea mencionó que "la gente apuesta más ahora a todo lo que es luminoso evitando el ruido y el daño que repercute en animales y sobre todo en las personas con autismo. En el negocio apostamos a eso, a poner más lo relacionado a las luces y poco con estruendo porque casi no se vende".

Aseguró que hay mucha concientización de la gente en llevar más lo lumínico; "la pirotecnia subió mucho como todo en el país, está mucho más caro, algunos buscan ofertas y llevan muy poco por eso creo que este será el último año que se venda. Pero lo que más prefieren es la luz y no el ruido", añadió.

Por su parte, Juana Guzmán, que posee un comercio sobre la avenida Yrigoyen, comentó que "nosotros estamos todo el año, la venta bajó mucho y muchos piden luces solamente pero todavía no hay tantos cohetes que sean solamente lumínicos y no explosivos. Lo malo es que no hay tanta variedad de eso, hay de todos los precios".

"La venta se va disminuyendo, me parece que para el próximo año ya será ilegal. Los globos de luces se están llevando mucho, eso significa que la gente está tomando conciencia pero recién están saliendo los que son solo de luces", dijo.

Otra comerciante señaló que los Bomberos les exigen ciertos requisitos para habilitar el negocio como ser matafuegos y que las instalaciones de luz estén en perfecto estado a fin de que la venta sea segura.

Respecto a la venta de pirotecnia, destacó que es menor que antes. "Hay un control muy estricto para poder vender cohetes, y encima subieron entre un 15 y 20 por ciento", indicó Mariela Rivas que posee un comercio sobre la calle Juana Manuela Gorriti.

Marcha en la plaza Belgrano

Ayer se llevó a cabo una marcha por calles céntricas que inició en la plaza Belgrano por parte de protectoras de mascotas e instituciones ligadas a los niños con autismo para pedirles una vez más al pueblo jujeño y a las autoridades que tomen conciencia sobre el uso de la pirotecnia.

"Seguimos pidiendo esto porque la Ley de Pirotecnia Cero todavía no existe en nuestra provincia y ya debería existir. Entonces por lo menos nosotros concientizamos a la gente", manifestó Judith Domínguez, una proteccionista y parte de la organización de la marcha.

Cómo denunciar la venta ilegal

Los Bomberos en conjunto con Control Comercial de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lleva a cabo la inspección de los comercios que están habilitados en la ciudad para la venta de pirotécnica y son los encargados de sancionar a aquellos que lo hacen de forma clandestina e ilegal.

En ese sentido, Alejandro Apaza, sargento primero perteneciente a los Bomberos del barrio Gorriti, sostuvo que “junto con la Municipalidad hacemos los controles a todos los vendedores. A los que venden de forma ilegal primero se les aconseja en buenos términos que paren con la venta y se retiren pero en caso de no acceder a eso se procede a librarse una acta y al secuestro de la pirotecnia que poseen”.

Explicó además que la población que quiera denunciar la venta ilegal de pirotecnia deben comunicarse a los números gratuitos 100 o 105, “también llamando al teléfono fijo de los Bomberos de Gorriti que es 4237762. A esos números deben comunicarse y nosotros les damos participación a los grupos que tenemos activos para el control de la venta. Hoy tenemos tres y para mañana (por hoy) se van a activar muchos otros”. Al recibir la información, las autoridades dan conocimiento a los puestos que están distribuidos en varias zonas y de ahí a los patrulleros porque muchas veces hay comerciantes que se mueven de un lugar a otro. “La semana pasada había un hombre que tenía un carrito en bicicleta y se trasladaba para todos lados cuando lo sacaban de un lugar”, expresó.

En relación al operativo que se llevó a cabo durante el 24 de diciembre indicó que “solamente hubo un incidente en el barrio Belgrano donde un hombre se resistió a la normativa y se hizo una persecución con la comisaría. Sobre personas heridas por cohetes hubo un solo ingreso que informó el Same de una persona del barrio Chijra pero no fue grave”. Por último, aseguró que las campañas y las medidas de prevención fueron muy buenas porque se evitaron incendios y heridos. “Igualmente hace falta que la gente tome conciencia”.