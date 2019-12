Más de 60 perros perdidos y otros muertos en Navidad

LA TIERNA "BLUE" / PARTIÓ AL CIELO TRAS ESCUCHAR LOS POTENTES ESTRUENDOS.

Pese a que la venta y el uso de pirotecnia disminuyeron de forma notable en la provincia, durante la fiesta de Navidad hubo serias consecuencias ya que algunas personas perdieron a sus mascotas porque se escaparon o porque murieron, además de familias enteras que debieron pasar la Nochebuena encerrados en una habitación por el daño que causa a los pequeños con autismo.

"Hubo zonas donde se sintió menos pero en otras fue terrible, yo vivo en el centro y acá la verdad que fue horrible como tiraron cohetes. Sufrimos cada estruendo con mis seis perros, hubo otras zonas donde la situación no fue tan dramática", expresó Judith Domínguez, protectora de mascotas.

En ese sentido afirmó que "hay más de 60 perros perdidos que aún no regresan a sus casas, pero lo peor de todos es que hay mascotas que se murieron. Fue nefasto para mucha gente, ahora para Año Nuevo tenemos mucho miedo que pase lo mismo. En las redes sociales se vieron muchos casos tremendos, yo conté 6 que murieron en total".

Asimismo, indicó que "muchos empiezan a agitarse y eso les provoca que les agarren paros cardíacos y se mueran. Otros también convulsionan y quedan al borde de la muerte. A la sociedad le pedimos que piensen en el otro, si no les gustan los animales que piensen en las personas, en los niños con autismo, en los abuelos, bebés y todos los que sufren por los cohetes. Esto no es una cultura, todos usamos cuando éramos chicos pero si se toma conciencia del daño que hace hay que dejar de hacerlo, es una tradición muy dañina".

"Hay mucha falta de empatía, hay gente que se burla y eso es lo peor. Solamente piensan en ellos mismos y no en el sufrimiento que causan", dijo la proteccionista.

"Blue" no resistió y murió

Una de las mascotas que fue víctima del uso de pirotecnia en Navidad fue la perrita "Blue" que vivía en barrio Obrero, un asentamiento de Campo Verde.

"Mi "Blue", tu corazón no resistió y anoche te fuiste. La diversión de algunos ocasionó la muerte de mi perrita. Solo me queda pedir a la gente que por favor ya no tiren cohetes ni para Año Nuevo ni para otras fiestas, hay tantas formas de celebrar sin dañar a otros seres vivos. En mi corazón por siempre tu vivirás, mi amada "Blue", mencionó el día de su muerte, Analía Tejerina, dueña de la perrita.

Además, contó que ella junto a su pareja adoptaron a "Blue" el año pasado junto a otra mascota. "El año pasado no tiraron nada de pirotecnia en el barrio así que ella y mis demás perritas pasaron tranquilas. Por eso esa noche de Navidad las dejamos en la galería, mi novio fue a pasar con su mamá y yo con mi familia. Después del brindis yo fui sola al barrio, llamé como siempre a mis 4 perritas pero solo fueron hasta el portón tres, faltaba mi ‘Blue’, entonces entré y la vi en la ventana, mi perrita había intentado entrar al cuarto por la ventana y quedó atorada en la reja. Estaba muerta, yo grité y lloré, hasta ahora no lo supero, es un dolor q no se va, yo la amaba y ella era feliz con nosotros", relató.

El caso de esta mascota fue uno de los tantos que se difundieron por redes sociales.

Pedido de una ley

Días atrás, el gobernador Morales por medio de un comunicado anunció que en eventos públicos el uso de la pirotecnia queda prohibido. Al respecto, Gabriela Baduzzi del Hogar San Roque consideró "grandioso que se suspenda el uso de pirotecnia en actos o eventos oficiales y públicos. Justamente el Gobierno es quien debe dar el ejemplo y el puntapié para que sea el camino a una Ley de Pirotecnia Sonora Cero.

En los actos públicos el uso de la pirotecnia ya está prohibido

El Ejecutivo señaló que la Constitución establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano.

Un importante paso en el pedido para que todos puedan disfrutar de los festejos, eliminando los estruendos de la pirotecnia se dio con la decisión nacional de prohibir su uso en los actos públicos. Y ayer se supo también que idéntica medida se tomará en Jujuy.

El mandatario provincial Gerardo Morales anunció que el Gobierno de Jujuy prohibirá el uso de pirotecnia sonora en eventos públicos oficiales, en sintonía con la medida adoptada por el Gobierno nacional.

El gobernador ponderó que en Jujuy, más allá de no contarse con una ley, se ha venido impulsado la campaña de pirotecnia cero y “ha disminuido su uso”.

“Venimos impulsando en nuestra provincia la #PirotecniaCero y según estudios aquí disminuyó en la Navidad pasada”, señaló a través de una breve publicación en su cuenta personal de la red social Twitter.

Y, en ese sentido, completó que “para un mayor impacto, desde el Gobierno de Jujuy prohibiremos el uso de pirotecnia sonora en todos los eventos públicos oficiales”.

Con ese anuncio Jujuy respondió a la invitación por parte del Gobierno nacional a las provincias de sumarse a la prohibición de la compra y uso de pirotecnia sonora para todos los actos públicos.

Cabe mencionar que en el territorio provincial hay siete municipios en los que ya rigen ordenanzas sobre pirotecnia cero: Yala, Palpalá, El Carmen, Libertador, San Pedro, La Quiaca y San Antonio, mientras que se espera el impulso en la Legislatura provincial de una ley comprometida en el mismo sentido.

El Gobierno nacional también publicó en el Boletín Oficial la prohibición de compra y uso de pirotecnia para los actos públicos.

Sufrimiento constante

Sobre la situación del Hogar San Roque durante la Navidad, Gabriela Baduzzi aseguró que “nuestra Navidad fue triste. No murió ningún perrito, pero sí se asustaron muchísimo. Los barrios periféricos (que se supone que son de escasos recursos) bombardearon los cielos con un arsenal terrible y muy ruidosos, desde las 19 horas y sin parar durante toda la noche y el 25 no permanentemente, pero sí a cada rato, fue de terror. No quiero imaginarme lo que será en Año Nuevo. Las que murieron fueron dos exsanroquitas adoptadas en el 2017”.

El uso de pirotecnia durante la celebración de la Navidad dejó lamentablemente a mascotas domésticas perdidas, asustadas, muertas y con convulsiones en la provincia. Así lo hicieron saber usuarios que, de inmediato, publicaron en las redes sociales varios casos de mascotas que sufrieron problemas de salud.



Los espacios preferidos para la búsqueda en Jujuy son la página de Facebook, Alguien Ladra? Yo sé Jujuy Mascotas (oficial), Alguien Sabe, Yo sé Jujuy, y grupos de compra-venta. Además, asociaciones protectoras de animales crearon una fanpage denominada “Perritos Perdidos Navidad 2019–Año Nuevo 2020”. Estos grupos también serán los más activos durante año nuevo en caso de que se repitan situaciones de mascotas perdidas o muertas como en Navidad.