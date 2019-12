Un voraz incendio dejó 8 trabajadores muertos

Promediaba la tarde del 20 de noviembre, cuando una fuerte explosión en la planta fabril de Ingenio La Esperanza desató un voraz incendio, provocando la peor tragedia de la que se tiene conocimiento, que dejó el triste saldo de ocho trabajadores muertos, siete de ellos calcinados y otro fallecido en el hospital, tras sufrir graves quemaduras en todo el cuerpo, los que fueron identificados como Dionisio Eliseo Casasola, Alberto Julio Sandoval, Carlos Omar Marcano Urbina, Hugo Roberto Molina, Julián Bedoya, Severino Rodríguez, Diego Armando Ibarra y Orlando Iglesias.

El siniestro también dejó varios heridos y puso en vilo a toda la comunidad, cuando las gigantescas llamas cubrieron todo el sector de destilería, amenazando con alcanzar los tachos donde se acopiaron miles de litros de alcohol, lo que demandó la urgente evacuación de las familias que residen en las inmediaciones de la planta fabril.

Cada relato de los trabajadores que alcanzaron a escapar del fuego fue desgarrador, ver a sus compañeros correr envueltos en llamas y caer en medio de un verdadero infierno, tal como definieron a ese sector que ardió durante dieciséis interminables horas.

Pero pese a la angustia, al estado de desolación que vivían las familias esperanceñas, a la mañana siguiente aplaudieron de pie a los bomberos que se jugaron la vida por apagar el foco ígneo.

Es menester subrayar que en medio de tanta desazón, todo un pueblo unió manos y voluntades porque el dolor movilizó a cientos de personas que llegaron, incluso, desde otras provincias para conformar una cadena solidaria, brindando ayuda, asistiendo a quien lo necesitara.

Bomberos de la Unidad Regional 2 a los que se sumaron otros llegados desde distintos puntos, trabajaron sin descanso, en el intento de sofocar el fuego y evitar que el daño fuese mayor.

Las familias que se autoevacuaron y las evacuadas también fueron asistidas, y organismos de salud y de seguridad estuvieron presentes en el lugar.

Fueron ocho días de una angustia total, entre el fuego que avanzaba amenazante, el dolor por el anuncio de trabajadores muertos, el hallazgo de cuerpos sin identificar, la solicitud de familiares para que la fiscalía autorice el ingreso a la morgue, en el desesperado intento de poder reconocer a sus seres queridos, la impotencia de las familias exigiendo la llegada de las pruebas de ADN, la entrega de los cuerpos, velatorios y despedida de los restos de los trabajadores.

El Ingenio La Esperanza fue la empresa pionera en la industria azucarera del norte argentino que vivió todo tipo de avatares, pasando por administraciones que no lograron encontrar un rumbo certero para el progreso y la inversión que precisaba. Apuntaron que la falta de mantenimiento de las instalaciones, provocó la tragedia que se cobró la vida de ocho trabajadores y que hoy pone de manifiesto la situación crítica por la que atraviesan las familias que ven a diario, en vilo constante, un futuro incierto. "Dicen que el incendio no fue intencional, pero si se puede evitar no es un accidente. Por eso exigimos que se investigue y se diga la verdad, porque no basta con que nos digan que comenzará otra zafra, sino que nos digan que se realizarán todas las inversiones prometidas para dotar de seguridad cada lugar de este ingenio", dijeron las familias de los trabajadores.

El fiscal Ernesto Resúa sostuvo que avanza en la investigación tendiente a establecer las causas del siniestro, descartó que haya habido una acción voluntaria, es decir un atentado o algún grado de boicot respecto al siniestro, y ahora trabajan en las responsabilidades penales que le caben a las personas que han tenido a su cargo el cuidado o el desarrollo de la planta fabril. "Se analizarán las responsabilidades que correspondan y se dispondrán las imputaciones. Necesitamos saber si existía plan de evacuación, nichos hidrantes, si existían también espumígenos", finalizó.