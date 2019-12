Venta de fábrica y parte de tierras a grupo Budeguer

Finalmente, en los primeros días de julio, el gobernador Gerardo Morales junto a autoridades del Poder Judicial, hizo entrega formal de las instalaciones y de tierras convenidas del Ingenio La Esperanza a las empresas Productora del Noroeste SA y Gestión Inmobiliaria del Norte, del grupo tucumano Budeguer. La venta tuvo numerosos cuestionamientos, por el monto de la misma, fijado en 50 millones de dólares, pero particularmente, por la forma de pago, ya que Budeguer tiene 17 años de facilidad para abonar en cuotas.

El gremio señaló que le quedaron debiendo a la obra social más de 160 millones de pesos y de cuotas alimentarias en indemnizaciones.

Cabe acotar que la Justicia resolvió adjudicar los activos del Ingenio La Esperanza por esa suma. En la resolución, el juez de la Quiebra dispuso que las empresas adjudicatarias abonen dicho importe en el citado plazo sin ninguna tasa de interés, la suma deberá ser depositada a la orden del citado juzgado con un pago inicial de 10% del total de la venta, es decir la suma de 5 millones de dólares y una vez cumplido el pago se librarán los respectivos oficios para la escrituración libre de gravámenes con plena disposición de 3.300 has, un segundo depósito el 30 de octubre de este año por 2 millones de dólares, cumplimiento este que dará lugar a la escrituración de 1.000 has más y un tercer depósito de 3 millones de dólares a realizarse el 30 de abril de 2020, el que puede prorrogarse a solicitud del oferente hasta seis meses más, y una vez efectuado el depósito se adjudicarán otras 1.300 hectáreas más. El saldo de 40 millones de dólares no devengará intereses y se abonará en 15 cuotas anuales, iguales y consecutivas de 2. 666.666 dólares, el 30 de septiembre de cada año a partir del 2021. Apunta además que el resto de los inmuebles serán transferidos a la empresa Productora del Noroeste SA, en tanto que se adjudica a la empresa Gestión Inmobiliaria del Norte todas las máquinas, herramientas y bienes que forman parte de la planta fabril.

En referencia a los trabajadores, Budeguer debía realizar el alta de contratación y el examen preocupacional de los 630 trabajadores, dentro de los 30 días corridos de notificada la rescisión de los contratos laborales por parte de la Administración Colegiada de la Quiebra, lo que no se cumplió en tiempo y forma. Tampoco lo hizo la Administración Colegiada de la Quiebra, lo que fue denunciado por el sindicato y dando origen a reiteradas denuncias por la mala liquidación realizada a los trabajadores y que ahora, en estos días iniciarán juicio laboral.

Se debe recordar que previo a la llegada del grupo Budeguer, hubo dos ventas frustradas al grupo colombiano Omega Energy, cuyos representantes dijeron desconocer por qué el Gobierno provincial dio marcha atrás respecto a la venta.

Lo cierto es que en una conferencia de prensa ofrecida por el Gobierno provincial, se indicó que para que se efectivice la venta del ingenio, debía reducirse la planta, que por ese entonces ascendía a 1.300 trabajadores, debiendo quedar en 600 operarios. Comenzó entonces el despido masivo de obreros, a los cuales se los notificó en sus domicilios, ante la presencia de una escribana y la policía, desencadenando grandes conflictos. Cabe apuntar que si la empresa en quiebra se mantuvo funcionando durante veinte años, fue precisamente para evitar un caos social.

El sindicato sostuvo que el juez desestimó la venta a Omega porque no cumplió con requisitos dispuestos, como la fijación del domicilio, el monto de la garantía, y porque la intención era comprar el ingenio sin gente y que sólo quería las tierras.

Tras el despido de los trabajadores, se vivieron jornadas de intensa lucha, con paro general, toma de la fábrica, el reclamo se trasladó a la ruta nacional, donde el 20 diciembre de 2018 los trabajadores fueron emboscados y violentamente reprimidos, perseguidos y detenidos y terminaron presos en el penal de Gorriti, entre otras dependencias policiales.

Luego, de acuerdo a lo expresado por el gremio, pagaron una magra liquidación que no corresponde y que consta en la resolución del expediente de venta del ingenio, lo que llevó a realizar una presentación.