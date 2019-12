El Mago Manu, un discípulo de Good Ben

Tiene 18 años y es un apasionado del arte de la magia. Emanuel Torres, o el Mago Manu, como se presenta en sus shows, fue alumno durante 7 años del recordado Mago Good Ben, una eminencia en Jujuy que falleció el año pasado.

"Mucho más allá de la magia me enseñó los valores que tiene que tener una persona, el respeto, la humildad, el saber comportarse, y hasta saber cuándo hacer magia y cuándo no", dice el jovencísimo mago que suele presentarse en confiterías y restaurantes, en fiestas privadas y principalmente en eventos solidarios e instituciones, "porque el maestro Good Ben me enseño también a regalar mi arte a las personas que necesitan sonreír".

Cuenta que su maestro lo formó no sólo como mago, sino también como persona, "fue mi mayor influencia y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo", dice, "porque él alegró a varias generaciones".

Y agrega, "fuimos muchos los jóvenes que aprendimos en Jujuy, con él, y estoy seguro que adonde yo vaya y haga magia, él estará conmigo".

Manu comenzó a aprender a los 12 años por recomendación de un amigo que ya estaba practicando y que había comenzado a salir a eventos.

Good Ben le inculcó también la importancia de ser puntual, y asegura que cada vez que hace una presentación da lo mejor de sí.

Habitualmente tiene tres tipos de shows para ofrecer. El primero es de "close up", es decir magia en primer plano, magia de mesa, que se hace muy cerquita del espectador.

Su otra especialidad es la cartomagia, magia con naipes, "que es quizás lo que más disfruto porque se puede hacer parado, sentado o en cualquier lugar", comenta nuestro joven mago jujeño.

Y finalmente, mencionó la denominada magia escénica, "que es más visual -explica- implica la interacción con la gente a la que se la invita a subir al escenario e involucrarse con los elementos que usa el mago", y asegura que es la que más piden.

Con su corta edad, el Mago Manu ya tiene experiencia en innumerables presentaciones, e incluso estuvo en los canales de televisión locales. En sus redes, Facebook e Instagram, siempre sube videos de sus trucos, y se mantiene en contacto con la gente.

Confiesa que después del fallecimiento de Good Ben, estuvo varios meses muy triste y con poca actividad, pero luego volvió al ruedo con los ensayos.

En su cotidianeidad siempre se lo podrá encontrar con un mazo de cartas que lo acompaña, porque asegura que "en cualquier momento puede surgir la posibilidad de hacer magia".