Marcha y cierre de calles en contra de la nueva grilla

Gremios docentes cumplieron ayer con lo anunciado y marcharon por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy hasta la Legislatura de la Provincia, donde se manifestaron en contra del tratamiento de la nueva grilla docente cuyo abordaje ya había sido descartado.

La jornada se inició con varios cortes en la circulación generados por la movilización docente. En la calles San Martín y Bustamante los agentes de tránsito cortaron para evitar la circulación hacia la zona que ocupaban los grupos de docentes, que se extendió a los accesos del hospital "San Roque". Desde 19 de Abril hasta Argañaraz el retraso era a paso de hombre y el embotellamiento fue en calle Belgrano y Bustamante, y se sumaban colectivos.

Al tránsito complicado se agregaron varios conflictos en la zona de los Tribunales, elegido para el ingreso de los legisladores que se acercaban para ir a sesionar. Fueron varios los diputados vapuleados por los docentes, y a eso se sumó el maltrato que esgrimieron tanto empleados judiciales como los docentes, que esgrimían insultos y empujones.

Algunos docentes se quejaron porque intentaron hablar con legisladores y no sólo no fueron escuchados sino que fueron agredidos verbalmente por los empleados, asumiendo que tienen sus razones por lo cual están conscientes que se les descontará pero que prima el reclamo, el cual los une.

Es que eran diversos los grupos de docentes que cerraron accesos, no sólo de Tribunales sino también del hospital "San Roque", donde tuvieron que suspender una actividad vinculada al VIH, y que habían cerrado intentando obstaculizar el ingreso de legisladores a la "Casa de Piedra". Sin embargo, al menos en el acceso de calle San Martín, se veía circular a pacientes y personal de sanidad.

En el frente de la Legislatura, otro grupo de manifestantes esperaba en la puerta enrejada, hasta donde llegó bulliciosa y con una enorme bandera la columna de docentes manifestantes encabezados por sus dirigentes, del Cedems Jorge Montero y de Adep Darío Abán.

"Nosotros ya teníamos programado el paro multitudinario, hemos recibido el apoyo de toda la docencia de Jujuy porque el Cedems y Adep han estado a la altura de las circunstancias, acompañando a todos los docentes en este pedido, este tratamiento que se está haciendo a la grilla. Lamentablemente la ministra no quiso escucharnos, porque la grilla se tenía que tratar en las jornadas institucionales", precisó el secretario general del Cedems Jorge Montero. Dijo que la marcha fue pacífica y planeaban llegar al Ministerio de Educación

Consideró que la grilla ya no se puede tocar en lo que queda del año y que la fecha propuesta por el Gobierno (el 16) a raíz del reclamo masivo, ya está planificada, con actos de cierre de año, colación con los alumnos, y que correspondería abordarlo en 2020 durante las jornadas institucionales. Explicó que esto lo planteó a los diputados en la reunión que tuvieron, quienes se habían comprometido a no tocar el tema en la sesión de ayer.

Aclaró que la única participación que tuvieron fue en dos reuniones donde se abordó la grilla desde el Ministerio de Educación, y que les llevó toda la jornada tratar sólo un ítem, por lo complejo.

Planteó que uno de los puntos controversiales que cuestionan de la grilla son la reducción de cinco años que volvería a foja cero de las capacitaciones, sanciones que se quieren aplicar y otras. Aclaró que no se niegan al cambio, pero que el tema de la grilla se debe tratar en cada establecimiento con todos los actores, y la de Junta de Calificación.

Aseguran que la grilla no es entendida

Para Darío Abán, secretario general de Adep, el tema es el desconocimiento de la normativa de nivel inicial y primario, y del secundario, y el presuroso accionar del Ministerio de Educación para avanzar con la nueva grilla - que aseguró- “está desfasada en el tiempo”.

“En el nivel inicial y primario nuestra grilla es del 60 y el año de homologación de título es del año 73, la grilla de nivel medio y terciario es del 2008. En la titulación de nivel inicial y primario los cursos de posgrados, licenciaturas y seminarios, los maestros se las tienen que guardar en el cajón porque no tienen valor alguno, y es lo que vienen pidiendo al Ministerio”, precisó Abán y recordó que trataron de abordarlo en la Legislatura. Planteó que en principio “atropellaron” primero con una grilla porque tenía titulaciones que no existían y que por el reclamo la hicieron suspender. Tuvieron luego otra de nivel medio y superior donde se quiso anteponer intereses. “Necesitamos la actualización de la grilla pero no sabemos qué título. No sé las titulaciones que se van a valorar, este problema no lo tiene nivel medio porque tiene Comisión de título que resguarda. En esta grilla están las sanciones disciplinarias, los compañeros de nivel medio tienen una junta de disciplina”, dijo.

Reiteró que se está opinando desde el desconocimiento de educación y de la normativa, y que pese a los reclamos no fueron recibidos por los legisladores, y aclaró que la circular 11 de la solicitada del Gobierno aseguraba tener “consenso” no es verdadera porque habría salido en julio con una propuesta que calificó de “desastrosa” y no en la última.