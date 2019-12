Video: James Bond regresa con un explosivo primer adelanto de "No Time to Die"

Los fanáticos de James Bond no tendrán que esperar mucho para ver el primer tráiler de la última película de 007, No Time To Die. El domingo, la cuenta oficial de Twitter tuiteó un teaser que sirve como adelanto de lo que será lanzado el miércoles 4 junto con el lema “Bond está de vuelta”. Y a pesar de que el avance dura solo 14 segundos, proporcionó algunas escenas cargadas de mucha acción con Daniel Craig como gran protagonista.

No Time To Die será la salida final del actor británico como agente secreto del MI6 tras un total de cinco producciones. Pero antes de colgar el traje, Bond tendrá un nuevo trabajo. Mientras disfruta de su retiro en Jamaica, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un científico secuestrado por una organización armada con un misterioso villano que tiene una nueva y peligrosa tecnología. Se trata del último ganador del Oscar Rami Malek.

Pero James Bond también tiene algunas nuevas tecnologías a su disposición, entre ellas el clásico Aston Martin DB5 con pistolas Gatling en las ópticas. En otra parte del esperado adelanto, se ve al agente 007 realizando un truco de motocicleta asombroso.

Además de Craig, también aparecen dos de los nuevos fichajes de esta entrega: Ana de Armas (Blade Runner 2049) y Lashana Lynch (Capitana Marvel). La primera, con una pistola en cada mano y disparando. La segunda, en el interior de un vehículo.

El resto es lo que muchos esperan de una película de James Bond: escenas de acción y un villano, una figura con máscara que aparecería al final del breve adelanto.

Sin embargo, no se ve en el clip a Léa Seydoux, quien repite su papel como Madeleine Swann, Naomie Harris, que interpreta a Moneypenny y Christoph Waltz, quien también regresa como Ernst Stavro Blofeld. Además de Craig, De Armas y Lynch; la película cuenta en su gran reparto con Ben Whishaw, Billy Magnussen y Ralph Fiennes.

La vigésimo quinta entrega de James Bond tiene previsto llegar a los cines de todo el mundo el próximo 20 de abril y será la última película del británico Daniel Craig como 007.

Craig, de 51 años, ya fue James Bond en cuatro oportunidades: en Casino Royale (2006), en Quantum of Solace (2008), en Skyfall (2012) y en Spectre (2015).

El filme número 25 de la franquicia tuvo algunos contratiempos. Su protagonista sufrió una lesión en su tobillo durante el rodaje de una escena de acción y luego hubo una explosión en los estudios Pinewood, ubicado en las afueras de Londres.

Está dirigida por Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) y escrita por la guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge, conocida por Fleabag y Killing Eve. Su mirada fresca promete un giro más divertido e ingenioso que el de otras entregas previas de Bond.