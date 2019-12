Estos son los artistas más escuchados este año en Spotify

El reguetonero Ozuna fue el artista más escuchado en Spotify durante la década 2010-2019. Drake, rapero él, lidera el ranking de audiencia a nivel global. Bad Bunny es el que alardea con más streams en nuestro país, en 2019. Y por segundo año consecutivo, el cordobés Paulo Londra se consolida como el artista local más escuchado a nivel mundial.

A punto de ingresar en el nuevo año, la plataforma de origen sueco hizo un balance de lo más escuchado desde 2010. Shakira, en el rubro de género, encabeza el chart femenino de la década a nivel local. En tanto, la canción es Me rehuso, de Danny Ocean.

De lo particular a lo general, el trapero Bad Bunny fue el más escuchado en la Argentina y Post Malone, amante del hip-hop y de los videojuegos, encabezó globalemnte el ranking anual que la multiplataforma da a conocer todos los meses de diciembre.

En la Argentina, detrás de Ozuna se ubican Bad Bunny; J Balvin, Daddy Yankee y Maluma. Paulo Londra (7) y Duki (10) son los únicos argentinos dentro del top ten.

Lo de Drake es astronómico: 28 mil millones de reproducciones. Lo escuchan hasta Urano. Ed Sheeran, cuya canción Shape of You es también la más reproducida de la década, con más de 2.3 mil millones de streams. Post Malone, que además ganó el puesto de artista global más escuchado durante el 2019.

Este año, las voces femeninas armaron su caja de resonancia con Billie Eilish y Ariana Grande, que se posicionaron como la segunda y tercera artista más escuchadas del globo terráqueo. La primera supero los inverosímiles 6 mil millones de streams par ael período enero-noviembre, y su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? se convirtió en el más reproducido del 2019. Es la primera vez que un álbum femenino encabeza la lista de Spotify.

Artistas más escuchados

Ozuna

Bad Bunny

J Balvin

Daddy Yankee

Maluma

Paulo Londra

Nicky Jam

Sebastian Yatra

Anuel AA

Duki

Canciones más escuchadas

Me Rehúso- Danny Ocean

Adan y Eva- Paulo Londra

Despacito- Daddy Yankee, Luis Fonsi

Shape of You- Ed Sheeran

Criminal- Natti Natasha, Ozuna

Felices los 4- Maluma

Calma – Remix- Farruko, Pedro Capó

Cuando Te Besé- Becky G, Paulo Londra

Otra vez (feat. J Balvin)- J Balvin, Zion & Lennox

Escápate Conmigo (feat. Ozuna)- Ozuna, Wisin

Tops Argentina- Spotify “Lo Más Escuchado” en 2019

Artistas más escuchados

Bad Bunny

Anuel AA

Ozuna

J Balvin

Daddy Yankee

Paulo Londra

Sebastian Yatra

Farruko

Maluma

Duki

Álbumes más escuchados

Homerun- Paulo Londra

X 100PRE- Bad Bunny

Sueños- Sech

Para Aventuras y Curiosidades- Mau y Ricky

Gangalee- Farruko

Climaxxx- Dalex

Obras 2004 En Directo- Callejeros

FANTASÍA- Sebastian Yatra

11:11- Maluma

Épico- Lunay

Canciones más escuchadas

Calma – Remix- Farruko, Pedro Capó

Con Calma- Daddy Yankee, Snow

Adan y Eva - Paulo Londra

Pa Mí – Remix- Cazzu, Dalex, Feid, Khea, Lenny Tavárez, Rafa Pabön, Sech

Tal Vez- Paulo Londra

Otro Trago - Darell, Sech

Soltera – Remix- Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

Secreto- Anuel AA, KAROL G

China- Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, KAROL G, Ozuna

Desconocidos- Camilo, Manuel Turizo, Mau y Ricky

Artistas femeninas más escuchadas

KAROL G

TINI

Billie Eilish

Ariana Grande

Natti Natasha

Becky G

ROSALÍA

Cazzu

Shakira

Camila Cabello

Artistas masculinos más escuchados

Bad Bunny

Anuel AA

Ozuna

J Balvin

Daddy Yankee

Paulo Londra

Sebastian Yatra

Farruko

Maluma

Duki

Podcasts originales más escuchados

Somos Novios

Fausto

Tripulación Atucha

¡Con amor, carajo!

Se Regalan Dudas

“Lo Más Escuchado en la Década” 2010-2019: los artistas y canciones que dominaron la década en el mundo

Artistas más escuchados de la década (Global)

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

Artistas femeninas más escuchadas de la década(Global)

Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyoncé

Canciones más escuchadas de la década (Global)

“Shape of You” - Ed Sheeran

“One Dance” - Drake, Kyla, WizKid

“Rockstar (feat. 21 Savage)” - 21 Savage, Post Malone

“Closer” - Halsey, The Chainsmokers

“Thinking out Loud” - Ed Sheeran

Tops globales - Spotify “Lo Más Escuchado” 2019:

Artistas más escuchados

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

Álbumes más escuchados

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

Hollywood’s Bleeding - Post Malone

Thank u, next - Ariana Grande

No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Canciones más escuchadas

“Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes

“Bad guy” - Billie Eilish

“Sunflower” - Post Malone, Swae Lee

“7 Rings” - Ariana Grande

“Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Artistas femeninas más escuchadas

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey

Artistas masculinos más escuchados

Post Malone

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin