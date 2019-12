Cuatro jujeños citados para selección sub 19

Otra vez la Selección Argentina de vóley puso los ojos en jugadores jujeños. Pablo Zamar, Juan Lazarte, Fabrizio Franzese y Joaquín Gómez deben presentarse en Buenos Aires el próximo 9 del corriente mes.

La convocatoria llegó en las últimas horas de la jornada de ayer a la Federación Jujeña de la especialidad para los jugadores de la categoría sub 19.

Los cuatro son integrantes de Sociedad Sirio Vóley, club que este año se sumó a la competencia y tuvo a lo largo de la temporada un importante protagonismo, tanto en el certamen local como en competencias a nivel nacional.

La concentración de la Selección Argentina sub 19 será desde el lunes que viene hasta el sábado 15, toda una semana en la cual Pablo Zamar, Juan Lazarte, Fabrizio Franzese y Joaquín Gómez, todos sub 17, deberán pernoctar en las instalaciones del Cenard.

Recordemos que en el mes de abril de este año estuvo el entrenador Feva, Pablo Rico, realizando en Jujuy una observación técnica en las instalaciones del estadio Federación Jujeña, allí el técnico "albiceleste" observó a los jugadores menores con el fin de conocer los posibles talentos aspirantes a un lugar en las diferentes selecciones.

De esta manera a los cuatro talentos de Sirio se les abrió la posibilidad

para ser parte de una concentración.

Fecha del "beach"

El próximo domingo desde las 9 se jugará una nueva fecha del circuito provincial de vóley playero. La cita es en las canchas de arena de la Ciudad Cultural.

La jornada estará destinada para las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 respectivamente tanto damas como caballeros y será organizada por la Secretaría de la especialidad arena y la Federación Jujeña de este deporte.

La inscripción por dupla se fijó en 500 pesos e incluye premios, sorteos, arbitraje e hidratación.

Los interesados podrán inscribirse hasta el viernes a las 21 y se tendrán que contactar vía telefónica con Adriana Farfán al 388-6071457 o con Andrés Nieto al teléfono 388-

4795336.

Será una jornada larga con muchos partidos para los amantes del beach vóley en las nuevas canchas que se inauguraron recientemente en la Ciudad Cultural de barrio Alto Padilla. Se espera contar con un buen marco de duplas de diferentes clubes de la provincia.

Mañana, mini

Mañana desde las 18 hasta las 21.30 en las instalaciones del Centro Deportivo Nº1 ubicado en el extremo norte del parque San Martín se realizará el décimo encuentro provincial de mini.

Los interesados tienen hasta hoy para confirmar su presencia. Los premini abarcan hasta los diez años mientras que mini es de 10 a 12 años, tanto varones como mujeres.