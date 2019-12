Luján, por la final

La temporada 2019 de la Asociación Jujeña de Básquet Femenino está llegando a su fin. Y en todo el año, el Club Deportivo Luján fue gran protagonista, con la obtención de los torneos Apertura y Preparación y ahora, está a un solo juego de quedarse con el Anual.

La gran definición de este torneo será el sábado 14 en cancha de Villa San Martín, en el clásico ante Atlético Gorriti, cerrando la jornada y coronando a las campeonas de cada una de las categorías.

Las chicas "granates", conducidas por Guillermo Ontiveros, están con las mejores expectativas de cara a esta nueva definición. Se plantearon como gran objetivo conseguir estos tres títulos en mayores durante el año y están muy cerca de lograrlo, aunque sin confiarse, ya que enfrente estarán las chicas del "diablo rojo", reeditando una vez más el clásico entre estos barrios capitalinos.

El programa de las finales es el siguiente: Este sábado en U13, CAI vs. Gorriti; en U15 Atlético Gorriti vs. Villa San Martín; en U17 Villa San Martín vs. Gorriti; en U19 Atlético Gorriti vs. Villa San Martín; en primera Club Luján vs. Atlético Gorriti.

Recordemos los resultados del fin de semana:

Semifinales en U13: C.A. Independiente 40 vs. C.D. Luján 16; C.A. Gorriti 61 vs. C.V. San Martín 12. Semifinales en U15: C.A. Gorriti 49 vs. C.D. Luján 35; C.V. San Martín 63 vs. Sport Club El Carmen 30. Semifinales en U17: C.V. San Martín 54 vs. C.D. Luján 45; C.A. Gorriti 57 vs. Esc. M. Monterrico 41. Semifinales en U19: C.D. Luján 54 vs. C.V. San Martín 56; C.A. Gorriti 84 vs. Sport Club El Carmen 32. Semifinales en mayores: C.A. Gorriti 79 vs. C.A. Cuyaya 59; C.D. Luján 83 vs. Sport Club El Carmen 39.

Luciana Aramayo

La coordinadora del básquet femenino "granate", Luciana Aramayo, indicó sobre el cierre del año que "son muchos sentimientos encontrados. Quizás por un lineamiento, a que nuestro club por años nos acostumbrados a que estemos en la final en la mayoría de nuestras categorías. Y hoy en día que no sea así. Quizás algo inquieta y preocupada", esbozó.

Adelantó que "quizás hubo muchos inconvenientes durante el año que hicieron bajar el rendimiento de nuestras jugadoras. Pero que no estamos dispuestos a bajar los brazos. Vamos a trabajar con más intensidad y tratar de prever ciertos errores. Tenemos muchas jugadoras con gran potencial y estoy convencida que vamos a salir adelante", finalizó la coordinadora del equipo "granate".