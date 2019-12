Escándalo en la feria de Palpalá por falta de pago a la dueña

Nuevamente finaliza una gestión municipal en Palpalá con problemas en el predio ferial, "el que nunca fue municipal, fue una actividad privada en la que el municipio hizo trabajar a empleados municipales y no paga a la propietaria del terreno desde hace dos años", expresó Laura Galián, administradora del lugar.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Galián, delegada del gremio que agrupa a feriantes, vendedores ambulantes y afines, explicó que ayer en el predio ferial del barrio 18 de Noviembre "no aparecieron agentes del municipio a trabajar". Se confirmó que "la propietaria del terreno había realizado un contrato con el intendente Pablo Palomares de manera personal y no como municipio", dijo la nueva administradora.

"El martes Raquel González, dueña del terreno, me dio la facultad para ser administradora del lugar. Tengo un contrato en mano donde el señor Pablo Palomares tendría que haber pagado como corresponde en un contrato de alquiler, por este predio. Él hace 21 meses que no paga el lugar y desconoce totalmente la situación", dijo Galián.

Asimismo, señaló que no atiende las llamadas de la dueña del terreno. Luego de una reunión ayer con los feriantes, ellos manifestaron desconocer la situación, "porque todo pago lo hacían con personas de la Municipalidad, como las afectadas a trabajar en la feria eran todas de planta y personal de seguridad de la comuna", resaltó.

"Todos estos meses, durante casi dos años, el señor Palomares no le pagaba a la propietaria del inmueble", indicó Galián.

En la víspera aclararon que "este es un predio particular. Si bien en el contrato el alquiler y el arreglo de los baños que se hicieron con cooperativas quedan para la propietaria, porque está establecido en el contrato, el hecho de que el intendente haya puesto a gente de la Municipalidad y cobrara como si fuera un predio municipal, no fue correcto", indicaron.

"Yo tengo otro comprobante en donde una concejal ha cedido, según la propietaria del lugar, quien me otorgó el comprobante, donde dice que los baños es un bien municipal, tampoco es cierto", añadió.

"La concejal mandato cumplido, Roxana García, junto con Rentas, le ha cedido a una mujer para que utilice los baños cobrando a su favor, sin tener ninguna autoridad para cederle esa facultad", precisó.

"La propietaria me dijo que ella hace varios meses que no ve un peso del alquiler de este inmueble, y que me faculta a mí para tratar de organizar todo el trabajo en el predio", reiteró Galián.

Ayer en la feria no hubo nadie del municipio, "no hubo nadie en la oficina que brinde respuestas".

Hoy llegarán al municipio en busca de respuesta, por cuanto González intentó comunicarse con el municipio y nadie respondió.

Empadronamiento

En medio del empadronamiento algunos trabajadores mostraron los comprobantes de pago de cada una de las personas. Allí se establecieron las medidas de los espacios, los cuales medirán 4 x 4. "Tengo un croquis de la feria, separado por sectores, renovando todo el sistema que hoy está vigente, porque lo único que hizo la gente del municipio es venir y cobrar", indicó.

Posible denuncia penal

Habría una posible denuncia penal contra el intendente, "él no pagó, debe casi 21 meses hasta la fecha, porque hay parte del inmueble que se ha modificado y han hecho lo que han querido", dijo Galián.

En cuanto a la denuncia "la idea siempre ha sido que sea de manera particular, que responda el señor Pablo Palomares y no el municipio, el que está en el contrato es el señor intendente", añadió. "Todo lo que recaudó el intendente no llegó como alquiler a la propietaria", finalizó.