Ediles del PJ llaman acuidar el patrimonio municipal

El concejal de Palpalá Fabián Rodríguez llamó a "cuidar el patrimonio del municipio" hasta que la transición del nuevo gobierno se haga efectiva. "Ante insistentes llamados y denuncias de empleados municipales como también de particulares, que durante los fines de semanas han visto que están sacando elementos del municipio, queremos llamarlos a que cuiden el patrimonio comunal. Ya que el patrimonio municipal es de todos los palpaleños, no es de un intendente que se está yendo, ni es de personas particulares que han hecho uso estos cuatro años del municipio", expresó el edil.

"En este Concejo Deliberante hemos hecho muchísimos pedidos de informe, a los cuales muy pocas veces se ha contestado y nosotros no sabemos realmente cuál es la situación en el municipio. Es que se había armado un equipo de transición para que se trabaje en estos meses para que el proceso sea ordenado y lamentablemente esta situación no se dio", expresó.

En este marco, señaló que "estas denuncias son todos los días y reiteradamente. Nosotros nos tuvimos que acercar a diferentes sectores del municipio en donde nos solicitaron los empleados que asistamos cuando se estaban llevando algunos elementos".

Finalmente, en cuanto a este tema destacó que gracias a "los empleados y también por la presencia del equipo de transición hemos logrado que se devuelvan a los diferentes sectores", explicó Rodríguez.

Por su parte el concejal electo Hugo Sosa expresó que "no pudimos tener una transición ordenada. Ya falta muy poco y ahora en estos días hemos recibido muchísimos llamados, mensajes, audios y fotos de que se están sacando algunos elementos del municipio y archivos también".

En este sentido solicitó a los empleados municipales "que cuiden los bienes del municipio porque se trata de un patrimonio de todos los palpaleños. No es que queda para un gobierno que queda, esto no es de un gobierno, no es de un partido político, esto es propiedad de todos los ciudadanos", aseveró.

Refiriéndose a la primera reunión que mantuvo el intendente actual Pablo Palomares con el intendente electo Rubén Eduardo Rivarola dijo que "esa fue la última y única reunión que se tuvo, después de eso quedaba el equipo de transición para poder trabajar conjuntamente con los funcionarios. Tenemos que agradecer a algunos funcionarios que tuvieron la buena predisposición de abrir las puertas para que uno pueda ir a charlar con el personal, pero eso fue todo lo que existió en este tiempo. Por eso decimos que no hubo una transición ordenada como la que nosotros pedíamos y la que solicitamos, una transparencia con los ciudadanos de Palpalá".