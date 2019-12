Malestar vecinal por carencia de agua potable

UNA CONEXIÓN CON PÉRDIDAS

El paraje Villamonte es un lugar naturalmente encantador, pero en estos tiempos sus habitantes están muy preocupados por un gran problema vinculado con la falta de agua potable.

Si bien sus pobladores hicieron conocer la problemática a las autoridades municipales, desde Agua Potable de Jujuy no reciben solución alguna.

Los vecinos expresaron que los filtros se encuentran tapados, con más de un metro de arena, lo que necesita es limpieza, mantenimiento. Hace unos días por este inconveniente se tuvieron que suspender las actividades escolares.

Los habitantes también expresaron que las cañerías son viejas, se rompen y solo las parchan. Esa no es la solución, ya que se rompen rápidamente. Las instalaciones de la escuela del lugar están en su totalidad rotas y los padres aseguraron que los docentes le hicieron saber a las autoridades correspondientes, pero los chicos siguen padeciendo la disminución de agua. Incluso hay días que no hay agua y otro de los inconvenientes que afecta a la disminución es que lugareños ocupan el agua para llenar los depósitos destinados para darle a los animales, vacas, caballos, teniendo arroyo en la zona. "Lo que pedimos a las autoridades es una pronta solución y que no haya privilegios.

El otro inconveniente que padecen los villamonteños es la luz, son constantes cortes, sin previo aviso que dura horas y el alumbrado público que prenden, se apagan los focos y estando oscuro es muy inseguro el lugar ya que es muy transitable al ser una ruta provincial", agregaron.

Villamonte pertenece al ejido municipal de Palma Sola y está a una distancia aproximada de 17 kilómetros. Son muy pocos sus habitantes, que se dedican a la producción agroganadera y turística.