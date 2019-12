Morales: “Estoy seguro que el 95% de los profesores están de acuerdo con la grilla docente”

La grilla docente había desembocado en importantes marchas y movilizaciones en la provincia, por lo que se suspendió a su tratamiento y el gobierno prometió volver a abrir un canal de diálogo con los docentes por este tema.

El gobernador Morales dijo que los docenes tienen una vocación fundamental y que ninguno debe querer que no se mejoré la educación. “Ser docente es abrazar una causa y tener un sentimiento y fundamentalmente tener vocación, pero no he visto docentes que no quieran lo mejor para los chicos y que no quiera la mejor calidad educativa”.

Por otro lado, el mandatario hizo referencia a la polémica que causó el proyecto y que la mayoría debe estar de acuerdo con la misma. “Estoy seguro que el 95% de los docentes está de acuerdo con esto, pero hay por ahí unas minorías que no quieren ningún tipo de cambio”.

Por último, el gobernador dejó en claro que si hay que cambiar algo en el mismo se hará y se dialogará. “Habrá temas que, si se tienen que modificar porque de la participación de los docentes surja así, obviamente se tienen que hacer y para eso está la Legislatura. Esta es la predisposición desde el Gobierno”.