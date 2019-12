Se filtraron supuestos audios de Diego Latorre a una vedette trans

Otras vez, Diego Latorre envuelto en un escándalo. Ayer, la vedette trans Julieta Biesa lo mandó al frente al contar la propuesta que el exfutbolista le hizo cuando se cruzaron a la salida de un bar.

"Me dijo que baje 'un toque' del auto. Pensé que me quería saludar. Cuando me acerco a su camioneta el tipo estaba medio serio y andaba solo. Le dije: 'Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien?'. Y me dijo: 'Todo bien. Subí y vamos a un telo’”, contó Biesa en Incorrectas (América) y aseguró que, si bien rechazó la propuesta, con Latorre intercambiaron teléfonos.



Tras las acusaciones, el comentarista deportivo salió a defenderse. “Todo falso. Voy a ir directamente a lo legal, ya no saben cómo difamar. Estas cosas no las voy a tolerar. Voy a iniciar acciones legales”, aseguró en Radio Mitre.



Sin embargo, durante las últimas horas, se filtraron tres nuevos audios que complican al exfutbolista. Los difundieron en El Show del Espectáculo (AM 1300 La Salada), programa conducido por Ulises Jaitt, hermano de Natacha, que aseguró que tuvo romance con Diego Latorre.

De acuerdo con Ulises, la voz de los audios corresponde a una charla de Diego Latorre con sus amantes. "¿A quién se los mandó?", preguntó Jaitt instalando el misterio, segundos antes de reproducirlos al aire.

¿Qué se escucha en el primer audio? “No mi amor, no te eliminé. Cambié los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo”.



¿La segunda grabación? “Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tuve un día agitado ayer, con el tema del River-Boca tuve un día agitado. ¿Vos bien? ¿Qué contás?”. Finalmente, en un tercer audio la misma voz dice: “¿Cómo va? Perdoname, me estoy cambiando para ir al aire. Qué lindo lo que me pusiste. La semana que viene vemos… o la otra. Esta semana ya no”.

Hacia el final, Ulises Jaitt reprodujo un audio que le mandó Julieta Biesa, donde reveló detalles de la charla que tuvo con Diego Latorre el día que la invitó a un hotel alojamiento. "El me empezó a preguntar si era activa y quería saber a toda costa cuánto media mi miembro. Ellos asimilan que sos trans y sos put...", cerró.