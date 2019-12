"Hay que aprender a vivir el sentido de la solidaridad"

Al hacer una reflexión sobre la próxima Navidad, el padre Manuel Alfaro, párroco de la iglesia Catedral, señaló a El Tribuno de Jujuy que en la provincia "estamos pasando un momento bastante complicado, en el que tenemos que aprender un poquito a vivir el sentido de la solidaridad, de la ayuda", y que "tenemos que dejar a un lado los criterios simplemente personalistas, para poder trabajar en unidad por el bien común".

Alfaro dijo que la Navidad tiene tres importantes signos: la corona de Adviento, el árbol de Navidad y el pesebre.

Respecto a cómo esperan la Navidad los argentinos, el sacerdote opinó que "hay muchas expectativas. Siempre la Navidad tiene que ser una solemnidad donde se valore, en primer lugar, el derecho a la vida, y luego, como el centro de la Navidad y la Sagrada Familia, pongamos también el acento en los valores familiares. Me parece que estamos viviendo un momento muy complicado de la historia en Argentina, y en el que tenemos que aprender un poquito a vivir el sentido de la solidaridad, de la ayuda.

Y me parece importante, por ejemplo, que en la Navidad haya mucha gente que evidentemente no va a tener ni siquiera lo necesario. Ahí podamos invitar a alguien, invitar a los niños, a la familia a armar esas mesas comunitarias, donde realmente podamos celebrar al que nace, porque a veces ponemos el acento en cosas que son totalmente efímeras como por ejemplo la comida, la bebida, la ropa que uno va a estrenar".

"Aunque la situación está bastante crítica, sabemos muy bien todo eso, pero hay algunos que ponen el acento como olvidándose y relegando, arrinconando un poco al festejado, que en este caso es Jesús. A veces hay otras tradiciones que son importadas, que uno no está en contra, pero me parece que hay que resaltar las tradiciones nuestras y cristianas con las cuales nace el espíritu navideño. Por eso creo que este año va a ser una Navidad muy importante para todos los argentinos. Ojalá que sea no una Navidad más tachada en el almanaque, sino más bien una Navidad para comenzar a trabajar juntos, a pesar que a nivel dirigencial no todos tengan el mismo método de trabajo y piensen distinto, pero por lo menos que piensen en el bien común. Hay mucha pobreza en nuestro país, y mucha dejadez. Por lo tanto, me parece como que es un arranque muy importante como para comenzar a construir lo que la oración nos dice de Cristo, ser una verdadera Patria de hermanos", apuntó Alfaro.

De nuestra provincia, de como está el ánimo de la gente, precisó que "nosotros que estamos en las comunidades parroquiales, charlando con sacerdotes de las distintas comunidades diseminadas en la provincia, en las distintas zonas que nosotros llamamos Decanatos (Decanato del Ramal, de Los Valles, los dos del Centro y de la Quebrada), cuando nos juntamos a hacer nuestras evaluaciones vemos mucho sufrimiento, mucha gente que la está pasando bastante fea, mucha gente sin trabajo, niños que por ahí lamentablemente no tienen para poder comer. Hay comedores o merenderos también instalados, evidentemente no es la solución, porque la solución es que los niños puedan compartir como familia también en la mesa la comida, pero bueno, no dan abasto. Son muchos los niños que a veces comen una vez al día y esto es lamentable, porque sobre todo hay que apuntar a los chicos y a la gente más necesitada. Sin embargo vemos todavía esa brecha que existe entre personas que cada vez tienen un poquito más y hay muchas que tienen cada vez menos. Entonces me parece que en ese desfasaje tenemos que hacer una mirada justa, equilibrada y tenemos que comenzar de una vez por todas a trabajar por la gente que lo necesita".

Señaló que el más importante, que es bíblico porque es real, es el pesebre, que representa el nacimiento de Jesús.

Preparan encuentro con 22 mil niños adoradores

La Catedral Basílica está preparando el “Encuentro provincial y diocesano de pesebres y niños adoradores”, en su vigésima edición.

Al respecto, el presbítero Manuel Alfaro detalló que este encuentro no se hace a nivel competitivo, sino que es una invitación para que los niños se encuentren, anticipando que se llevará a cabo el domingo 5 de enero próximo, y los pesebres van a estar pasando frente a la Catedral a partir de las 3 de la tarde y hasta la medianoche o una de la madrugada.

Destacó en la oportunidad que se recibirán alrededor de 22 mil niños de toda la provincia, “que presentarán una adoración y un solo canto debido a la cantidad de representaciones, que suman alrededor de cien pesebres que participarán de este encuentro”.

Alfaro indicó que se enviará invitación a todos los pesebres, y a los que no les llegue deberán llamar al teléfono de iglesia Catedral, 0388- 4235333. Respecto a la preparación del refrigerio que se les servirá a las delegaciones, dijo que “estamos solicitando donaciones para que puedan acercarlas los días previos, como por ejemplo golosinas, panes para panchos, salchichas y jugos”. Deberán acercarlas a la Secretaría de la parroquia, Belgrano 556 o a la Catedral.