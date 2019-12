Caso Bonilla: Plantean nulidad del fallo de Casación

El abogado querellante dijo que no fue notificado de la fecha de audiencia y por eso no pudo sostener la acusación.

Luego de conocerse que un fallo de la Cámara de Casación Penal reducía considerablemente la pena al homicida Jairo "Garrapata" Calle, el abogado de la familia de la víctima fatal Fernando Bóveda, presentó la nulidad del fallo manifestando no haber sido notificado para la audiencia que se celebró a mediados de noviembre último.

Nuestro diario dialogó con Viviana Bonilla, madre de Facundo Bonilla asesinado de cuatro puñaladas en el barrio Canal de Beagle de la ciudad de Palpalá en abril del 2015 y dijo que le "resulta extraño; mi abogado no fue notificado sobre la audiencia y por ese motivo me reuní con el fiscal general Sergio Lello Sánchez, quien me adelantó que desde el Ministerio Público de la Acusación, también apelarán la resolución del Tribunal".

Por su parte el abogado Fernando Bóveda manifestó que en los próximos días presentará una denuncia a la superteintendencia "para que se investigue a los funcionarios judiciales encargados del control administrativo del trámite del expediente. Resulta que sólo se tenía que notificar a tres abogados y al Ministerio Público de la Acusación y todos tenían la información menos yo. Mi defendida tuvo que enterarse mediáticamente que le habían revocado la pena al asesino de su hijo y que de ser condenado a prisión perpetua por "criminis causa", lo condenaron a 18 años por "homicidio en ocasión de robo", dijo.

"Lo que presentamos fue el pedido de la nulidad del fallo, además de dejar reserva al planteo de inconstitucionalidad porque se vulneraron los derechos de defensa de mi defendida, que además de soportar la honda pena que lleva consigo por el crimen de su hijo, ahora su asesino que tiene un frondoso prontuario de antecedentes penales, pueda recuperar su libertad en pocos años", dijo Fernando Bóveda.

Facundo Bonilla había sido asesina a puñaladas por Calle y un joven de apellido Nazar, quien al momento del hecho era menor de edad.