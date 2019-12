El lunes se dictarán clases normalmente

Debido a la presentación legal realizada por Cedems, el Ministerio de Educación dispuso suspender el acto eleccionario que estaba previsto para el próximo lunes, a fin de elegir a representantes de la docencia ante la Junta Provincial de Calificación Docente.

En consecuencia, ese día las instituciones escolares de gestión estatal de todos los niveles y modalidades, desarrollarán normalmente su jornada escolar, que en un primer momento se habían suspendido por las elecciones.

El titular de la Cedems, Jorge Montero, indicó que en la reunión de conciliación obligatoria le plantearon a la ministra que no estaban dadas las condiciones para realizar las elecciones, dado que se habían detectado muchas irregularidades y que hubo muchos requisitos que no permitieron una participación plena de los docentes.

"Observamos irregularidades en el transcurso de la convocatoria, hubo varias listas que no pudieron ingresar a la contienda electoral debido a la gran cantidad de requisitos que impuso la junta electoral. Por ejemplo habían docentes que no estaban en los padrones y sí habían firmado los avales de las listas, o docentes que no pudieron cumplir con los requisitos para ser candidatos como la cantidad de años de antigüedad y titularidad; en nivel superior se pidió 10 años de antigüedad y con titularidad. También cuestionamos la ubicación de las sedes designadas para la votación, por ser de difícil acceso, entre otras puntos", detalló el dirigente gremial.

Indicó que el clima negativo que vive la docencia que esta disconforme con el tratamiento que se le dio a la grilla docente, lo que hace conveniente aplazar las elecciones para que todos tengan la posibilidad de participar.

Tras la resolución tomada por la cartera provincial, las listas disponen de un plazo de 15 días para realizar las presentaciones pertinentes, por lo que se estima que los comicios se realizarían a partir de marzo en adelante.