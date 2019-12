Mariel Gaspar es la reina de la frutilla 2019

MARIEL ANAHÍ GASPAR / REPRESENTÓ A LA FINCA ANACHURI.

PERICO (Corresponsal). Mariel Anahí Gaspar fue elegida como la reina de la frutilla 2019, por el departamento El Carmen, en una maravillosa noche, que se llevó a cabo días atrás en el barrio Malvinas Argentinas de Las Pampitas, un lugar que es productivo por excelencia de las frutillas más ricas y de exportación.

La reina tiene tan solo 16 años, es estudiante de secundaria y es oriunda de San Antonio de Puesto Viejo, en la elección reina, representó a la finca de la familia Anachuri de Las Pampitas y el jurado la eligió como la reina 2019, ahora es la representante del departamento El Carmen, donde llevará el mensaje productivo y el del campo por todas las fiestas de la región.

La organización del evento estuvo a cargo del referente vecinal Asunción Añazgo, quien desde hace seis años organiza este evento que cada año crece más y ahora tomó un perfil departamental, abriendo las puertas a más productores para participar. Lógicamente que los vecinos de Las Pampitas, instituciones, productores y autoridades colaboran para concretar esta actividad, entre todos suman para que la elección sea una fiesta.

Asunción Añazgo agradeció a todos los comerciantes y productores de la zona, quienes colaboraron desinteresadamente con esta actividad, manifestando la alegría de poder sumar, para poder mostrar la producción frutillera de la zona, que es muy rica y crece, además genera puestos de trabajo en la población, donde la mayoría vive de la actividad agraria.

Mariel Gaspar dijo que "la verdad que muy feliz, cuando me eligieron me puso muy contenta, estoy pasando una linda etapa, soy de San Antonio de Puesto Viejo y estudio en la Escuela de Comercio de Perico, así que viajo todos los días, me encanta la frutilla, es muy rica y la verdad que quisiera que esta fiesta trascienda y se vea en toda la provincia. La frutilla es muy sana, deliciosa para los postres y cosas, pero además da fuente de trabajo a las familias, esto es muy lindo, que acompañen a los frutilleros".