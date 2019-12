Apareció la supuesta amante de Latorre: "Es un psicópata y raro en la cama"

Pilar Canteli, supuesta amante de Diego Latorre, rompió el silencio y además de asegurar que es la interlocutora del ex futbolista en los audios que se filtraron y que contienen contenido sexual, explicó cómo fue su relación con él, lo tildó de ser raro en la cama y lo trató de “narcisista psicópata”.

La mujer indicó que el primer encuentro cara a cara con Latorre fue de casualidad en un centro de estética en el que él se atiende junto a Yanina y Lola. “La esteticista me preguntó si me podía atender en el mismo lugar, en la misma sala, y como era un tratamiento de rostro, dije que no había problema. Él entro, y cuando yo estaba por salir me dijo cosas. Que era hermosa. No me di cuenta que era él porque lo tenía al revés. Yo estaba parada de espaldas y agarrando mis cosas para irme, me saludó y me pregunto dónde vivía. Me sorprendió”, detalló la presunta amante de “Gambeta” en diálogo con El Show del Espectáculo (AM La Salada), donde explicó que él aseguraba estar en una relación abierta con su esposa.

La morocha relató que empezó a hablar con el comentarista de Fox Sports debido a que este le mandaba mensajes privados a través de la red social Instagram. “Eso fue el 15 de julio. Le contesté y le pregunté si era él, me quedó la duda, pero nunca me contestó. A las dos horas mandó a un amigo, me dijo que él no podía escribir por ahí y me pidió el número. El 17 de julio ya me quería ver, y yo estaba con fiebre. Me había citado en Ciudad de la Paz y Zabala, en Belgrano, pero le avisé a su amigo que estaba enferma porque yo no tenía manera de contactarlo hasta las diez de la mañana, y así estuve un tiempo sin poder verlo ni nada”, indicó la mujer, aclarando que finalmente se encontró con él en agosto.

“Siento que es una persona que tiene desprecio por la vida. Que sos una cosa. Tiene eso despectivo, la actitud de tratarte como un objeto. Estos audios se los mostró a compañeros de trabajo: Marcelo Benedetto y Sebastián Vignolo. Estando conmigo, cuando me vio y se encontró frente a la cancha de Vélez, él me dijo que le preguntó a Benedetto por donde había un telo por ahí”, continuó Canteli.

Ante la pregunta de Ulises Jaitt sobre cómo fue la intimidad con el marido de la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Pilar brindó una respuesta categórica. “Fue raro porque tenía una cosa de perseguido de que lo llamara la mujer. Me parece a mí que lo que dicen de que son swingers y qué se yo, no creo que sea el caso. Me preguntó si estaría con otras personas y por las dos cosas: con hombres y mujeres. Se ve que a él le gusta la fiesta, a mí no. Me pidió algo que no me esperaba, me dijo que era abierto al sexo, y si te referís a su apodo de ‘puntita’, él sí fue por ese lado, quería que yo vaya por ahí, quería algo por el agujero, que utilizara mis dedos”, aseveró la entrevistada por el hermano de Natacha Jaitt.

“Dije ‘acá entran tres tipos’, porque una no conoce a la persona y no sabe con qué se va a encontrar”, sostuvo la morocha en alusión a la tensión que vivió en su momento íntimo con Diego.

“Me dijo 'vas a ser mi amante toda la vida' y después lo negó en un mensaje. No lo quise ver más, aparte me siguió insistiendo, decía que lo había eliminado y hacía reproches de una persona de quince años. Cuando lo vi en Pampita Online (el ex futbolista fue al programa de Net TV con su hija en el mes de septiembre), fue raro. Él me decía que estaba intentando reconstruir su relación con ella por lo que le pasó con Natacha”, sostuvo Pilar.

“Es un narcisista psicópata. Me parece una persona a la que no le importa nada”, sentenció la mujer, que explicó que su relación con Latorre finalizó en octubre cuando recibió un mensaje de un amigo de él preguntándole “qué buscaba” de manera agresiva, afirmando además que el comentarista de fútbol era muy insistente para poder verla, por lo que terminó rechazándolo de manera rotunda. “Era muy raro. Me sentí mal el mismo día por haber estado con él, no me gustó”, agregó arrepentida.

“Uno si mira para atrás, se queda con que todo lo que en teoría había pasado era real. A Natacha se la trató de mentirosa, de loca… copió y pegó los audios, porque era lo mismo que le decía a ella”, concluyó la supuesta amante, que además declaró que debe ser difícil la situación que está atravesando Yanina.