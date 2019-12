"La brecha entre el precio del dólar oficial y el paralelo va a subir"

¿Qué expectativas mantiene ahora que se conoció al nuevo gabinete y las principales medidas económicas que tomaría Fernández?

En base a lo que hemos podido leer de los trabajos de Martín Guzmán se espera que no haya una quita demasiado excesiva en los bonos. Hoy los bonos argentinos tienen una quita de más del 50% en su precio, el mercado ha puesto en precio una quita superior a la que se espera entonces, si llegado el caso, el Gobierno nacional acerca una propuesta a los inversores de que la quita va a ser menor que eso, se puede prever que los bonos argentinos van a subir fuertemente y si eso fuera así, y el Gobierno logra cerrar un acuerdo con los acreedores de quita menores a la puesta en el precio hoy, y en base a un programa económico creíble, Argentina puede llegar a tener posibilidades de volver al sistema voluntario de crédito y con eso poder financiar parte del déficit que seguramente va a tener el año que viene y ahí si entrara en un círculo virtuoso de superávit fiscal, pero no sabemos todavía cuál va a ser la voluntad ni del nuevo presidente ni de su equipo. Es demasiado arriesgado decir qué va a pasar, pero podemos prever que, si la quita llega a ser menor a la puesta en precio hoy, los bonos argentinos son una opción interesante para invertir.

¿Cuáles son las prioridades que debe atender el Gobierno en materia económica? ¿Por dónde se empieza?

El Gobierno tiene como principal desafío poder sortear la reestructuración de la deuda y su inserción nuevamente al mercado del crédito. Argentina para poder pagar los sueldos de los empleados y todos los gastos que tiene el Estado necesita endeudarse, entonces tiene dos opciones o emite o le dan crédito. Si emite tiene alto riesgo y probabilidad de entrar en un proceso inflacionario aun peor del que ya está, y si consigue crédito estaría buenísimo, pero hay que ver quién se lo presta y a qué tasas. Está bueno que te presten, pero por ejemplo te presta el sistema de créditos internacional, y no resultaría extraño encontrar interesados en invertir en países que tengan un grado de responsabilidad fiscal y una claridad en sus políticas a largo plazo que le permita a un inversor poner dinero en el país. Con lo cual, resolviendo el problema de la deuda, podemos empezar a pensar en los otros problemas que tenemos y que son gravísimos.

¿Qué impacto pueden tener las medidas que adelantó Alberto Fernández, entre ellas un aumento en los salarios más bajos?

Se habló de 100 mil millones de pesos puestos en la gente, eso en un primer momento puede generar algún tipo de mejora en el nivel de consumo en el corto plazo, pero no resuelve el problema estructural del país. Podemos imprimir todos los billetes que sean necesarios para que la gente coma en todo el país y lo haces hoy, pero hay que evaluar que va a pasar dentro de seis meses; seguramente los precios se van a acomodar a esa cantidad de dinero. Un jubilado recibe 3 mil pesos más, los consume y el empresario o el dueño del supermercado ahorra esa plata en dólares y cómo ve que el público puede comprar más, le sube el precio a los productos. Entonces como respuesta a corto plazo esta buenísima porque hay una crisis importante, pero como respuesta estructural al país eso no lo resuelve. Argentina necesita empezar a pensar a largo plazo y menos en esas urgencias pequeñas, porque si no hemos pasado 70 años resolviendo urgencias porque pensar a largo plazo te hace perder una elección. Esta medida, en el corto plazo no se va a traducir en inflación, pero de continuar con esa expansión monetaria, sí.

¿Qué pasa con el dólar?

El cepo seguramente va a continuar, entonces como un ancla a los precios el dólar va a estar planchado, pero los dólares de brecha van a subir y cuando el dólar de brecha suba los precios van a subir, no se van a quedar al dólar oficial. Cuando estaba Cristina (Fernández) había una brecha del 80%, 9 pesos del oficial contra 15 del paralelo, y los productos estaban al dólar de 15. Nosotros todavía tenemos los precios a un dólar de 60 pesos de modo que si se profundiza la brecha con el dólar paralelo, vamos a tener un riesgo inflacionario alto.

¿Cómo ve la figura de Martín Guzmán como nuevo ministro de Economía?

Entre elegir un economista que pueda, por ejemplo, pensar en el desarrollo energético del país o alguien que pueda renegociar la deuda, y lo lógico es que hayan elegido el segundo porque el problema crítico tiene que ver con la deuda, entonces está bien traer al que más sepa de deuda. No sé si Martín Guzmán lo es, ojalá que sí por el bien de todos. Si fueron esos los motivos por lo que eligieron a este ministro, me parece positivo.

Es fundamental renegociar la deuda con el FMI...

Fundamental, crítico y no hay tiempo que perder. Lo dijo el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza "no es para empezar ya, pero necesitamos que se resuelva rápido" porque nuestras reservas y los fondos alcanzan hasta mayo con suerte; hasta mayo podemos pagar la deuda, después Argentina va a entrar en default, y en ese caso cuando te peleas con el FMI quedas fuera del Banco Mundial, el BID, la CAF y eso puede perjudicar a provincias como Jujuy y Salta que tiene varios proyectos financiados por esos organismos.

¿Cómo economista, cuáles son las medidas que considera que se deberían tomar para lograr soluciones de fondo en materia económica?

Las soluciones de fondo son cuestiones que tiene que ser estructurales para el país: bajar el déficit fiscal y entrar en un círculo virtuoso de crecimiento y expansión de la economía; para eso necesitamos ser transparentes en los números, no mentir en las estadísticas, generar condiciones tributarias de largo plazo. Cuando el país decida ser un país de largo plazo, donde, aunque sean malas noticias a corto plazo todos sepamos que a futuro van a ser buenas, recién ahí vamos a poder crecer. Nadie festejó que hoy tenemos un 1% de déficit, que tengamos superávit comercial, los proyectos de parque solar o de litio, pero todos estamos enojados con los índices de inflación, entonces necesitamos una sociedad más inteligente de lo que queremos a largo plazo.