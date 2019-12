Realizarán jornada intensiva sobre trabajo social clínico

En el marco del Día del Trabajador Social y del Día de los Derechos Humanos, este martes realizarán una jornada intensiva de trabajo social en la Universidad Católica de Salta (calle Belgrano 431) de 9 a 13 y de 15 a 19. El miércoles continuará en esos horarios y es organizada por el Colegio Provincial de Trabajo Social.

Para consultas sobre la jornada intensiva de trabajo social se encuentra disponible el número de teléfono 388-155392058.

La jornada está destinada a trabajadores sociales y a todos los profesionales que estén ligados a la salud como ser psicólogos, enfermeros, agentes sanitarios, psiquiatras, terapistas ocupacionales, etc. Disertará Diego Reyes Barría, magíster en Trabajo Social y Psicología Clínica proveniente de Chile.

Para los profesionales el costo será de 1.000 pesos y para estudiantes de 700. Tiene el aval de la Universidad Nacional de Jujuy, del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social y de la Federación de Asociaciones Argentina de Profesionales de Servicio Social de Jujuy.

En ese sentido, Analía Valdiviezo, presidente del colegio de Trabajo Social mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "queremos festejar nuestro día con esta jornada con una actualización y viendo como hoy en día las problemáticas son psicosociales, y ya no son sociales como estaba establecido años anteriores. Queremos brindar una mejor calidad de servicio a las intervenciones de todo el colectivo profesional de la provincia".

"Es algo interesante y novedoso a la vez, venimos con la idea de romper los esquemas biomédicos y poder apuntar al rol terapéutico del trabajo social, que los casos no sean solo de asistencialismo como nos confundían antes, de que solamente hacías el informe y le bajamos la cama o la bolsa de mercadería en la familia", añadió.

Asimismo sostuvo que "queremos apuntar mucho más allá porque las problemáticas de violencia de género, suicidios, el consumo problemático, entre otras, no solo afectan a un miembro de la familia sino a varios, porque cuando un miembro se duele, se duelen todos. Entonces es necesario apuntar a los procesos terapéuticos que son sostenidos en el tiempo y va a depender de las personas con las que trabajemos".

Por lo general siempre nos confunden "o antes se decía mucho que "va a venir la asistente social y te va a quitar los hijos" u otros mitos que existían, o también se decía que solo estamos para bajarles la mercadería a las familias. Son parches meramente, no que no se haga el tema de articular con el Estado cuando alguien necesita, pero la idea es poder avanzar con nuestro rol mucho más allá y poder hacer transformaciones de raíz", dijo la licenciada en Trabajo Social.

Rol del trabajador social

Los trabajadores sociales realizan una tarea en diferentes ámbitos como ser cárceles, centros de salud, hospitales y muchos otros organismos como ser paridad de género, niñez, adultos mayores, etc.

Al respecto, Analía Valdiviezo comentó que "tratamos las necesidades que la gente manifiesta pero también la real, que muchas veces no se dan cuenta pero que está latente en el grupo familiar. Apuntamos a que sí o sí sea desde lo sistemático y holístico, nuestro rol hoy en día que muchísimos colegas ya lo están ejerciendo recreando las estrategias de intervención del colectivo profesional".

También explicó que el trabajador social es el vínculo entre los recursos que necesitan la familia y la gestoría de lo que se puede lograr a través de las políticas públicas, con el proceso terapéutico. "El proceso terapéutico es la reflexión por parte de la familia o persona que atendemos para que modifique algunas estrategias de vida que llevan en su vida cotidiana para tener una mejor calidad de vida", finalizó.

Problemáticas que son estructurales y no se resuelven

Cada flagelo preocupa, no hay unos que sean más graves que otros y dependen mucho de la situación por la que atraviesa esa familia o paciente al que llega el trabajador social.

Entre los problemas más habituales Analía Valdiviezo, trabajadora social, señaló que “se visibiliza más últimamente por los medios de comunicación, el tema de los femicidios y apuntamos a la prevención. El consumo y los suicidios también preocupan mucho y son problemáticas graves que llevan a la muerte de una persona. Y eso a su vez conlleva al deterioro de una familia y como eso repercute en la sociedad”.

También se pueden mencionar otras como ser “los abusos, la falta de educación, de vivienda, de un salario digno, de un trabajo”, indicó.

Por su parte, Romina Andrada, licenciada en Trabajo Social, manifestó que “detrás de cada flagelo hay una cuestión estructural. Lo económico transversaliza la mayor parte de las familias con las que trabajamos, eso genera múltiples pobrezas, no solamente la falta de dinero sino otras cuestiones como ser el acceso a la educación, a la salud, a los servicios básicos para vivir”.

“Esto es algo estructural que viene desde décadas atrás y que hasta ahora ninguna política social y ningún proyecto político ha podido de ninguna manera hacer que todos esos recursos esenciales para todas las personas lleguen hacia ellas, como puede ser que hoy en día haya gente que no tiene agua potable, que es algo básico. La cuestión estructural juega mucho en las problemáticas sociales que existen hoy en día”, aseguró.

Para finalizar, Valdiviezo afirmó que “con políticas públicas integrales se puede combatir esto, que tengan la mirada que la gente necesita que no sean parcializadas y que se aboquen a una sola necesidad porque en las familias convergen muchísimas que son múltiples. Tenemos que empezarlas a paliar con sincronía y equilibrio entre todas esas necesidades, apuntamos a que el trabajador social no sea un mero ejecutor de esas políticas que ya vienen planificadas o diseñadas por personas que no tienen ideas de la realidad. Si seguimos trabajando desde afuera y no inmersos en esas problemáticas desde cerca vamos a seguir brindando estos parches sin solucionarlas”.