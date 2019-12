"Piedra, papel y tijera": efectivo terror psicológico

El Espacio Incaa Mercosur trajo esta semana a su programación semanal la perturbadora opción cinematográfica titulada "Piedra, papel y tijera", un thriller de terror psicológico atípico, una alternativa diferente que nos permite escapar de la propuestas cómodas y fáciles de digerir que pueblan la cartelera local.

Dos hermanos viven juntos en la casa que perteneció a su padre, recién fallecido. Su rutina es interrumpida por la llegada desde España de su medio hermana por parte del padre. Luego de varios años sin verse ella viene en busca de la parte que le corresponde legalmente por la propiedad. Pero ellos no quieren vender la casa y para lograr su objetivo se servirán de retorcidos juegos perversos.

La película está dirigida por Macarena García Lenzi y Martín Blousson y se basa en la obra teatral "Sangre de mi sangre", escrita por la primera y estrenada en 2013 . Varios de sus pasajes remiten a filmes clásicos como "¿Qué pasó con Baby Jane?", de Robert Aldrich o "Misery", de Rob Reiner y hace explicitas referencias a, "El mago de Oz" de Victor Fleming, pero los realizadores le dan a la propuesta su impronta particular con una inteligente puesta en escena que apela a las buenas actuaciones y al fuera de campo para inquietar. La cinta, efectiva y llena de buenas ideas, no requiere de un gran despliegue de recursos para resultar atractiva y sumergirnos en un relato tenso, hipnótico, potente y sorpresivo sobre los sinuosos vínculos familiares.

" Piedra, papel y tijera" será proyectada esta tarde a las 19.30 en la sala ubicada en calle Independencia esquina Italia.