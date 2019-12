Ya tiene fecha la cuarta temporada de La Casa de Papel

Hoy, en la última jornada de la Comic Con de San Pablo, se reveló que el próximo 3 de abril estará disponible la cuarta temporada de La casa de papel, serie española que se transformó en un fenómeno global desde que fue adquirida por Netflix.

Frente a más de 3.500 fanáticos y con la presencia de algunos de sus protagonistas, Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Pedro Alonso (Berlín), Darko Peric (Helsinki) y Rodrigo de la Serna (Palermo), se mostraron imágenes inéditas de lo que vendrá, además del teaser que anuncia la esperada fecha de estreno.

💥03.04.2020💥 Ni el Profesor se espera este caos. #LCDP4 pic.twitter.com/V1gtXbcVeA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 8, 2019

Creada por Álex Pina, la historia del robo a la casa de la moneda española pasó bastante desapercibida cuando se exhibió en 2017 por la señal Antena 3 en su país de origen, pero cuando la serie llegó a Netflix llamó la atención no sólo del público hispanoparlante sino también de los codiciados espectadores norteamericanos que no suelen -o no solían hasta la llegada del gigante del streaming-, ver programas producidos en otro idioma que no es el inglés.

Fuente: lanacion.com.ar