Conflicto por un terreno fiscal en Huacalera

Algo más allá de la estación de trenes de Huacalera, rumbo al norte, hay una esquina que es actual conflicto entre dos tenencias precarias. Hoy el terreno tiene algo de material esparcido, algún muro sin terminar y dos carpas. La cosa comenzó a fines de noviembre, y conversamos con ambas partes para enterarnos de lo que sucede.

Primero es la familia Méndez. Yésica nos cuenta que "soy hija de Margarita González de Méndez, y el inconveniente es por el terreno de mi mamá, que falleció hace once años. El comisionado ha autorizado una tenencia precaria a Mendoza, pero lo hizo sin el consentimiento de los vocales. Después se hizo una sesión anulando esas tenencias que él ha dado, tanto ésta como otras, se lo mostramos a Mendoza pero sigue en el terreno de mi mamá".

La tenencia tiene fecha de 19 de noviembre y el acta de su anulación es de la semana pasada. Miguel Méndez, padre de Yésica, agrega que "la situación es crítica porque hace una semana que estamos con este problema. Nosotros tenemos construidos cimientos que rompieron, y cuando vinieron a ocupar el terreno casi atropellan a mi hija, por lo que hicimos la denuncia correspondiente".

No cumplieron los plazos

ALBERTO MENDOZA/ QUIERE QUE RESPETEN SUS DERECHOS.



Alberto Mendoza, por su parte, nos dice que "estoy viviendo en Huacalera hace más de diez años. Soy padre de un hijo de diez meses y actualmente vivo en casa de mi madre y de mi suegro, vamos intercalando. Ambos somos desocupados, con certificado de familia crítica. El 19 de noviembre me dan una tenencia con un plazo de seis meses a un año para construir. Al intentar hacerlo me encuentro con quienes dicen ser sus dueños".

Agrega que "en cuanto hago toma de posesión del terreno, que estaba limpio, y a los pocos días vienen y se asientan. La tenencia que tienen ellos es muy vieja, y no cumplieron los plazos para construir. Hablé con los vocales de la Comisión y me han informado que no hay tal revocación, sino que se dice que no se dará más tenencias a partir de entonces, a futuro. Yo no quiero perjudicar ni dañar a nadie, pero quiero que se respeten mis papeles".

