El oficialismo tendrá mayoría en el Deliberante

Con la jura de los nuevos ediles, el oficialismo mantiene la mayoría en el Concejo Deliberante de esta ciudad, en tanto que Cristian Aguirre, fue reelecto por sus pares y seguirá al frente de la presidencia del cuerpo.

En la sesión preparatoria, se dejó establecido que hoy a las 19, frente al Palacio Municipal, se realizará una sesión especial, en la que el legislativo, tomará juramento al actual intendente Julio Cesar Bravo, quien fue reelecto por otro periodo

En el recinto del Concejo, prestaron juramento los cuatro concejales que resultaron electos en las elecciones del pasado mes de junio, Gabriel García y Mariano Solsona, del Frente Cambia Jujuy; Javier Jurado de Arriba Jujuy y Pablo Kozanecki, de Forja, los que quedaron integrados al Concejo.

Cabe acotar que cada dos años, se renueva la mitad del cuerpo, y con el ingreso de los nuevos ediles, de acuerdo a lo expresado por el presidente Cristian Aguirre, quedó conformado por tres bloques, Cambia Jujuy del oficialismo que es el mayoritario, lo preside Patricia Rocha y está integrado por Cristian Aguirre, Mauricio Frankenberger, Mariano Solsona y Gabriel García; el bloque Arriba Jujuy integrado por Javier Jurado y Julio Moisés. Ambos tenían un bloque personal distinto, ya que Jurado, en el periodo anterior, ingresó por el Frente para la Victoria y en estas últimas elecciones lo hizo por Arriba Jujuy, y por otro lado Pablo Kozanecki por Forja, conforma un unibloque.

"En lo personal me reconforta saber que el 50% del Concejo Deliberante, ahora está conformado por jóvenes de un promedio de 30 años, es algo que nos enorgullece a los que venimos de la militancia juvenil y de una estructura partidaria donde tratamos de formarnos. Deseo seguir trabajando como lo hicimos hasta, acordando con la oposición y debatiendo", dijo el presidente del cuerpo Cristian Aguirre.

Acotó que en el sentido numérico de las sesiones, fue el cuerpo legislativo del interior que tuvo mejor rendimiento, con un total de 28 sesiones en el periodo ordinario y quedan aún sesiones extraordinarias para tratar algunos temas.

"En cuanto a la producción legislativa, tratamos siempre de que salga en conjunto con la aprobación de la totalidad de los concejales, si bien hay diferencias, aspiro en este nuevo periodo que sea una oposición seria, ya lo hablamos con los nuevos concejales, se puede trabajar y ser una oposición constructiva", dijo Aguirre.

Oposición

En tanto que el concejal electo Pablo Kozanecki, expresó su satisfacción por el momento trascendental que le ha tocado vivir al asumir una banca, lo que significa una gran responsabilidad.

"No voy a dejar mis convicciones en la puerta del Concejo Deliberante, voy a trabajar y legislar para todos los sampedreños, los proyectos serán pensando en la mayoría, voy a ser una oposición seria, real, no voy a poner trabas al ejecutivo, voy a trabajar en conjunto apoyando las cosas que se hagan bien y cuando no sea así voy a pedir los informes correspondientes", dijo.

La reasunción de Poncio

En un acto concretado recientemente en el salón parroquial, Iván Poncio reasumió el cargo de intendente de Fraile Pintado. En la oportunidad sostuvo que “en estos años de gestión hemos crecido como municipio porque tuvimos la premisa de trabajar para Fraile y no para un grupo político”. La ceremonia de posesión del cargo estuvo encabezada por el vicegobernador Carlos Haquim, acompañado por el titular del bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy, Alberto Bernis. El propio Haquim fue el encargado de tomar juramento a Poncio, quien de esta manera asumió su segundo mandato al frente del municipio de Fraile Pintado.

En su mensaje Poncio agradeció el apoyo del gobernador Gerardo Morales y a los vecinos por volver a confiar en el proyecto político que propuso el Frente Cambia Jujuy. “Fraile ha crecido mucho en estos tres años de gestión, fruto de los trabajadores municipales que entendieron que trabajamos para la ciudad, eso lo hemos demostrado con hechos y sin banderías políticas”, aseguró. También anunció que en los próximos cuatro años la premisa será el trabajo en equipo, con sus funcionarios, concejales, instituciones y vecinos. A su turno, el diputado Bernis destacó el compromiso de Poncio con su ciudad. “Es un buen intendente que gestiona todos los días para Fraile”, señaló. Asimismo dijo que el apoyo popular al proyecto que encabeza Gerardo Morales, obliga a profundizar más la acción de gobierno para mejorar los pueblos, creando fuentes de trabajo, ejecutando más obras públicas e incentivando el desarrollo. Finalmente, el vicegobernador Carlos Haquim, dijo estar convencido que desde la unidad de los jujeños van a surgir más fácilmente las soluciones que la gente necesita, del mismo modo renovó el compromiso para enfrentar juntos los tiempos que vienen. Del acto participaron entre otras autoridades, el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat; el intendente electo de Caimancito, Daniel Gurrieri; el diputado provincial, Olver Legal; el comisionado municipal de Vinalito, José Acuña. Durante la ceremonia, Poncio tomó juramento a Hernán Mullicundo, como jefe de Gabinete; Marta del Valle Santillán, como secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales, y José Gustavo Ibarra, como secretario de Hacienda.