Lautaro, valuado en 40 millones de euros

El bahiense Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, aumentó su valor de mercado con sus trece goles en la actual temporada y se convirtió, con apenas 22 años, en el sexto jugador argentino más valioso.

Lautaro, surgido de Racing club, valía 25 millones de euros cuando llegó al Inter en 2018 y ahora tiene un valor que supera los 40 millones de euros, según un informe del portal especializado Transfermarkt que reprodujo la agencia española Efe.

Lionel Messi, que según el portal mencionado vale 150 millones de euros, Mauro Icardi (75), Paulo Dybala (75), Sergio Agüero (65) y Giovani Lo Celso (50) son los únicos delanteros argentinos con valor de mercado más alto que Lautaro.

El 10 de Inter lleva anotados esta temporada unos ocho goles en la Serie A de Italia y otros cinco en la Liga de Campeones, en la que buscará mañana avanzar a los octavos de final junto a su equipo cuando reciba a Barcelona de España en la última fecha del Grupo F.

Sin coronita

Messi viene de brillar en la goleada de Barcelona sobre Mallorca por 5 a 2, donde el argentino marcó un triplete. Pero en el final del primer tiempo discutió por una jugada con el entrenador del Mallorca, Vicente Moreno. El rosarino había sufrido una falta y cuando la reclamó el DT visitante, lo increpó. Lejos de quedarse callado, el argentino le hizo algunos gestos que las cámaras tomaron. Moreno explicó su discusión con Messi: "Es una acción en la que él entiende que le han hecho falta, yo entiendo que no, se lo digo al árbitro y él se gira y entablamos ahí un poco de conversación. Cuando te están metiendo goles, y concretamente él, mucha gracia no te hace", dijo. "Por qué no (enfadar a Messi). Es un jugador como otro cualquiera. A veces los metemos en una burbuja, en una urna y tampoco es eso", apuntó.

Gritó Fernández

El defensor Federico Fernández, mundialista con el seleccionado en Brasil 2014, convirtió ayer el gol de la victoria de Newcastle sobre Southampton por 2-1, como local, por la 16º fecha de la liga Premier inglesa.

El exEstudiantes de La Plata fue titular y marcó el gol del triunfo a los 42 minutos del segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio “St. Jame’s Park”.

Con el gol de Fernández, el segundo de su cuenta personal en el campeonato, Newcastle dio vuelta el marcador que había abierto Daniel Ings (7’ ST) para Southampton y que igualó transitoriamente para el equipo local Jonjo Shelvey (23’ ST). El zaguero oriundo de Tres Algarrobos, integrante del seleccionado subcampeón en Brasil 2014, atraviesa su segunda temporada en Newcastle y la sexta consecutiva en el fútbol inglés. Newcastle está 10º con 22 puntos, mientras que Southampton se ubica en zona de descenso con 15 unidades.

En otro partido, Leicester goleó a Aston Villa por 4-1, como visitante, y se mantiene como escolta a ocho puntos de Liverpool. El goleador de la Premier, Jamie Vardy, se volvió a destacar y convirtió un doblete para la octava victoria consecutiva de Leicester.

Los otros resultados del día fueron Norwich (Emiliano Buendía fue titular) 1- Sheffield 2 y Brighton 2- Wolverhampton 2.

Principales posiciones: Liverpool 46 puntos; Leicester 38; Manchester City 32; Chelsea 29; Manchester United y Wolverhampton 24; y Tottenham 23.

Ansaldi marcó en Italia

El defensor argentino Cristian Ansaldi marcó ayer un gol en el triunfo de Torino ante Fiorentina por 2-1, como local, por la 15º fecha de la Serie A de Italia.

El rosarino, de 33 años, fue titular en el equipo local y a los 27 minutos del segundo tiempo anotó el 2-0 parcial con un disparo de zurda desde afuera del área. Simone Zaza, a los 22 minutos del primer tiempo, había abierto la cuenta para Torino, mientras que el uruguayo Martín Cáceres descontó para Fiorentina en tiempo recuperado. Fiorentina sufrió su cuarta derrota seguida y en la próxima jornada recibirá al líder, Inter. La fecha cerró con la victoria de Milan, con Mateo Musacchio como titular y el ingreso en el segundo tiempo de Lucas Biglia, sobre Bologna por 3-2, como visitante. En el dueño de casa jugó desde el inicio Rodrigo Palacio.