Video. Zapla se desahogó y festejó el Anual 2019

Sufrió y festejó. Dos sensaciones raras vivió Altos Hornos Zapla en "La Tablada" donde ayer se consagró campeón del Torneo Anual 2019 denominado "Washington Cruz" al imponerse 4 a 2 a Atlético Cuyaya en los tiros desde los doce pasos donde la figura estelar fue el golero "merengue" Octavio Vallejos (el último martes en Palpalá le tapó un penal a Matías Ruiz en el triunfo 2 a 1 sobre Talleres) al desviar dos remates al "bandeño", pero en los 90' el joven oriundo de Centro Forestal también ya le había tapado un penal a Bruno Solorza para evitar el empate transitorio cuando en ese entonces ganaban con gol de Luis Estopiñan a los 43' de la etapa inicial, pero a los 48' del complemento lo igualó Arancibia para darle suspenso a la gran final.

La alegría terminó siendo siderúrgica que con sus fieles simpatizantes y bajo un intensa lluvia coparon las gradas de avenida Córdoba para brindarles el aliento a los dirigidos por Sergio Priseajniuc que se envalentonan de cara al Regional 2020, en enero, pero a la vez también fue un desahogo vital tras el sufrido descenso del Federal A, a principios de año, donde aspirar a retornar.

De entrada los palpaleños mostraron sus ambiciones y con una jugada preparada donde Romay maniobró en el área y Genovese no llegó a empujar en el segundo palo. Luego Estopiñan probó con un remate al primer palo cuando el "bandeño" sólo insinuaba con disparos de media distancia. La lluvia se intensificó y el árbitro Cardozo consultó con los capitanes pero decidieron seguir. Sin embargo, a los 23' la pelota no rodaba por la cantidad de agua en el campo y el juez detuvo el encuentro por 30'. Se reanudó pese a la lluvia y Zapla siguió cascoteando con Guaymás, Villagra, Aguirre y Romay donde el arquero Arjona se lució en cada jugada. Y sobre el cierre Estopiñan recibió un pase filtrado para definir cruzado y sacar ventaja en el "merengue".

La segunda parte Cuyaya se animó más y el partido se hizo más trabado aunque Zapla aplacó su juego colectivo y se contagió de los pelotazos al área y faltas reiteradas. Y unos manotazos entre Zelaya que se fue expulsado y Solorza derivó en penal para los capitalinos pero el delantero "bandeño" ejecutó y no pudo con el guardametas siderúrgico. Y en la agonía Arancibia con un testazo tras centro de Ruiz empató la serie que derivó en la tanda desde los doce pasos. Allí Zapla festejó el 4 a 2 con goles de Aquino, Domínguez, Aguirre y Villagra y marró Pascuttini. En Cuyaya anotaron Solorza y Arancibia y erraron Acuña y Videla.

Priseajniuc: "Agradecer a Cerdán’

Nobleza obliga y Sergio Priseajniuc, DT de Zapla campeón del Anual que asumió en septiembre, enfatizó en medio de la alegría “merengue” que “nosotros le tenemos que agradecer a Cerdán que ganó el Apertura y lo de ahora fue potenciar al equipo desde los entrenamientos, pero no me quiero olvidar porque él armó el equipo y también es merecedor de este campeonato. Los chicos lo aprecian mucho y si estaría en el lugar de él me hubiera gustado que me lo dediquen también porque es parte”, agregando que “no sabía de estos objetivos pero merecido por estos jugadores, es un grupo bárbaro de seres humanos, chicos que padecieron un descenso y no es fácil jugar una final para darle una alegría a la gente, era mucha presión, los noté ansiosos. Traté de calmarlos y que se focalicen en el juego porque las cosas se iban a dar con optimismo. Es mérito de ellos y lo del arquero Vallejos es monumental pero lo podríamos haber resuelto en los 90’ y no lo cerramos, se vio personalidad en los penales y eso es alentador”.

El Polo ante Gimnasia se jugaría hoy

SAN PEDRO (Corresponsal). La torrencial lluvia que se desató ayer por la tarde, obligó a la suspensión del partido de vuelta correspondiente a la final de la segunda fase del Torneo Anual que hace disputar la Liga del Ramal donde debían medirse Atlético El Polo y Tiro y Gimnasia. Todo estaba dispuesto en el estadio “Fernando Sembinelli” y minutos antes del inicio se desató un fuerte temporal de lluvia que dejó inundada el campo. Si bien ambos equipos salieron a la cancha, en medio del tremendo aguacero, la terna arbitral decidió suspender el partido por el estado. Aún no se sabe si este partido se jugará hoy o el miércoles, lo cierto es que se informó que este mediodía, se realizará una inspección para ver el estado del campo de juego y determinar si está en condiciones para el enfrentamiento. Versiones dieron cuenta de que si el “Fernando Sembinelli”, no está apto, podría jugarse por la noche en la cancha de Atlético San Pedro o se esperaría hasta el día miércoles, para ver si mejoran las condiciones climáticas. En la ida jugada en “El Fortín de barrio Belgrano”, Tiro y Gimnasia y Atlético El Polo empataron 3 a 3.