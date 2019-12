El avance de la secuela de "Wonder Woman" muestra el nuevo traje de la heroína interpretada por Gal Gadot, presenta a Cheetah y Steve Trevor, y un esperado regreso.

"Wonder Woman 1984" presentó su primer tráiler

"Wonder Woman 1984", la esperada secuela de "Wonder Woman" (2017), presentó hoy su primer tráiler con Gal Gadot de nuevo como gran protagonista.

"Mi vida no ha sido como probablemente creas", dice Wonder Woman en el comienzo de este clip de adelanto en el que aparece reencontrándose con Steve, el personaje que en la primera película interpretaba Chris Pine.

El tráiler desvelado por Warner Bros durante la Comic Con Experience 2019 de Sao Paulo, Brasil, también sirvió para presentar a dos de las nuevas incorporaciones para esta película: el chileno Pedro Pascal, ex Game of Thrones (HBO) y Narcos (Netflix), quien interpretará al villano Maxwell Lord, y la estadounidense Kristen Wiig, que será la malvada Cheetah.

Una vez más con la directora Patty Jenkins al mando de las operaciones, la acción de "Wonder Woman 1984" viaja hasta los años 80. De ahí que el avance use la canción "Blue Monday" del grupo británico New Order como banda sonora.

Robin Wright, Connie Nielsen, Kelvin Yu y Lyon Beckwith también regresan para esta secuela.