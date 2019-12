Video. Intervención "Un Violador en tu Camino" en San Salvador de Jujuy

Un grupo de mujeres se reúne en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, para realizar la intervención internacional "Un Violador en tu Camino".

La propuesta que busca visualizar los casos de abuso y violencia hacia la mujer, fue organizada en esta ciudad por Mujeres y disidencias de Jujuy autoconvocadas.

Vestidas con ropa color negro, vendas en los ojos, con pañuelos verdes en apoyo a la legalización del aborto, banderas whiphala, caja en mano y bombos legueros, más de cincuenta mujeres se congregaron esta tarde. Ayer, el Pucará de Tilcara fue el primer lugar donde se realizó la intervención y según anunciaron desde la organización, los próximos días también se realizará en otras ciudades.

En esta ocasión, en la ciudad capital, se hicieron algunas modificaciones en la coreografía original, se cambió un término en la letra de la canción y se agregó un breve párrafo.

Himno feminista para capital

"El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves.

Es feminicidio, impunidad para el asesino. Es la desaparición, es la violencia.

Y la culpa no era mía. Ni dónde estaba. Ni como vestía (4 veces).

El violador eres tú (2 veces).

Es la yuta (por "son los pacos"), los jueces, el Estado, el presidente.

(...)

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas (agregaron)".