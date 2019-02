“Asegurará que sea un área de libre circulación”

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, afirmó que la declaración de “Monumento Histórico Natural” al cerro de los siete colores y al Paseo de los Colorados, asegurará que sea un espacio de libre circulación, sin cercas y de utilidad pública, permitiendo además que desde el Estado se pueda fiscalizar el crecimiento ordenado del pueblo respetando los valores patrimoniales e históricos del lugar.

El funcionario indicó que “éste era un paso que había que dar como parte de un proceso que tarde o temprano se iba a dar a nivel provincial. El cerro de los siete colores es un ícono del turismo jujeño, patrimonio tangible e intangible de todos y no podía estar en manos privadas”.

Agregó que “independientemente de la buena voluntad demostrada, ya se iba de las manos de una familia el poder administrarlo y brindar las garantías en situaciones de accidentes, el libre tránsito o no y algunos otros hechos que aceleraron la decisión del gobernador”.

“En ese contexto primero se avanzó en la declaración como Monumento Histórico Natural de la provincia y la decisión de recuperar todo ese espacio en favor de los jujeños para que desde el Estado se le dé una utilidad pública. Luego, se realizará un plan de manejo de manera conjunta con los Ministerios de Seguridad, Medio Ambiente y Turismo”.

Pidió que “se entienda el espíritu de la expropiación, que no va en contra de una familia ni mucho menos, sino en favor de todos los jujeños”. “Esto lleva ahora a dos instancias: en primer término, la posibilidad de llegar a un acuerdo con la familia evitando de esa manera que se haga una tasación, que sería la segunda instancia si no se llegara a un acuerdo. Son muchos los participantes de la familia donde algunos plantean la idea de no cobrar ni un solo peso y otros que sí quieren hacerlo”, explicó el funcionario.

“Hay que ver si se ponen de acuerdo entre ellos. Si no se ponen de acuerdo, el tema pasará a una tasación oficial y a partir de allí se definirá un precio que esperamos sea lo más justo posible, pero muy por debajo de un precio de mercado. Es bueno entender, entonces, que esto no puede lotearse ni explotarse inmobiliariamente porque es parte del patrimonio turístico, cultural y turístico de todos los jujeños”.

Ante ese panorama y la consulta de generar la Marca Registrada “Cerro de Siete Colores” el funcionario indicó que “eso de alguna forma ya existe, pero hay que seguir trabajando en consolidar ese ícono del turismo de Jujuy y del turismo nacional e internacional”.

Sobre la urbanización

En materia de urbanización y manejo inmobiliario en la zona, Posadas sostuvo que “al intervenir el Estado regulará mucho más los precios. Además, independientemente de todo este proceso ya tenemos la posibilidad de regular el crecimiento de Purmamarca; construir hasta una determinada altura; cuidar los edificios históricos y el patrimonio, etc., como ya se hizo en algún momento, pero de manera desordenada”.