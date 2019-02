Badén se inundó y se cortó el tránsito vehicular

El cauce creció pero no desbordó hacia otros sectores del parque.

La intensa lluvia de ayer provocó la crecida del río Xibi Xibi y la consiguiente inundación del badén que está a la altura de una hormigonera y que conecta la avenida Almirante Brown con el cementerio El Salvador.

La Policía de la Provincia por precaución cortó el tránsito vehicular en ese lugar, aunque el mismo se normalizó horas después con la bajada en el cauce del río.

Hay que destacar que este ocupó todo el canal central del parque Xibi Xibi, pero no se informó que haya desbordado hacia el sector de las caminerías, los juegos y gimnasios urbanos, debido sobre todo a que está en un desnivel de casi un metro de profundidad y a las defensas que tiene en ambos lados.

Tranquilidad

Por eso no fue necesario que la Policía desalojara el lugar, ya que no había riesgos para las personas que lo mismo concurrieron al lugar para pasar la tarde haciendo alguna actividad recreativa, aunque lógicamente no se les permitió el acercamiento hasta el río crecido, de acuerdo a lo que se informó a este diario.