Mucha historia en un escenario que vio pasar décadas de música popular

Cosquín de por sí ya es historia. Cada artista en el escenario no puede evitar revivir la suya, larga o corta, el "Atahualpa Yupanqui" (escenario mayor del Festival Nacional del Folclore de Cosquín) inspira eso.

Así, Los 4 de Córdoba contaron sus 50 años de trayectoria, con invitados, abriendo el espectáculo de la quinta luna, en la plaza Próspero Molina donde transcurre la 59º edición de este encuentro.

Entre los tantos invitados de lujo que fueron subiendo al escenario especialmente invitados por los integrantes de esta agrupación tradicional y muy querida en la provincia de Córdoba y el país, subieron cuatro médicos cirujanos con sus respectivos delantales, y cantaron junto al grupo. Fueron presentados como los amigos de las guitarreadas en épocas en las que surgió el grupo, coincidente con el "Cordobazo". Tiempos universitarios, en los que todos los estudiantes sueñan también con ser cantores, y se nutren en la ciudad de Córdoba de estos encuentros informales. De esas guitarreadas surgieron Los 4 de Córdoba y los que continuaron la carrera hoy son sus médicos amigos. En esta oportunidad interpretaron juntos "Zamba de Alberdi" (un himno prácticamente entre los integrantes de la comunidad universitaria de todo el país). Con un repertorio muy tradicional y conocido, y sus conocidas interpretaciones con un exquisito trabajo de las voces, Los 4 de Córdoba siguieron contando su historia cantando, sin dudas la mejor manera.

Recordaron a Daniel Toro como uno de sus grandes amigos de escenario de sus inicios y homenajearon su obra invitado a Los Nombradores del Alba, proyecto integrado por el hijo de Daniel: Facundo Toro, y los hijos de dos ex Cantores del Alba: Nacho Prado y Daniel Campos. Con ellos hicieron nada más y nada menos que "Zamba del adiós".

Pero no se quedaron sólo con el folclore, porque la agrupación eligió celebrar sus 50 años con invitados de otros géneros musicales que no dudaron en decirles "sí". Así subieron el cuartetero Negro Videla, y Pity Fernández y Ale Mondelo de Las Pastillas del Abuelo. Pity muy emocionado definió a Los 4 de Córdoba como "un cóctel letal de experiencia y humildad" y cantó con ellos "Canción de las simples cosas".

Fuera del folclore también fueron parte de este aniversario Guillermo Novellis de La Mosca y los integrantes de La Callejera.

Y la generación más próxima del folclore estuvo representada por otros invitados importantes como Sergio Galleguillo, el Indio Lucio Rojas y Destino San Javier.

Todos se sumaron con mucha admiración y emoción a esta convocatoria de Los 4 de Córdoba.

La comisión del festival y Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores) les entregaron placas de reconocimiento a estos 50 años.

Y la noche siguió. Tras semejante inicio continuaron engalanando la velada del miércoles, la nueva formación Por Siempre Tucu (que revive y continúa el legado de Los Tucu Tucu), la delegación de la provincia de Salta y de Japón, y "Pampas" a cargo de Ángela Irene que compartió el escenario esta vez con Lucrecia Rodrigo (joven cantora de su provincia). Con esta última presentación se volvió a mencionar en el escenario mayor "Atahualpa Yupanqui" el pedido por más mujeres en los escenarios.

Y hablando de historias, siguieron Los Carabajal, tan esperados y ovacionados como siempre, y que tuvieron su posibilidad de celebrar los 50 años en la edición anterior del festival y hoy siguen sumando.

Después de las presentaciones de Martín Paz y del conjunto instrumental ganador del Pre Cosquín, el grupo Nuevo Tiempo de Chaco, se vino el final de esta jornada con más historia aún. Es que también fueron parte de la grilla Los Manseros Santiagueños, que durante todo el año que pasó estuvieron girando con un espectáculo por sus 60 años. Y el miércoles fue la oportunidad de presentarlo en Cosquín.

Los 4 de Córdoba con la prensa

Cuando bajaron del escenario, Los 4 de Córdoba se reunieron con todos los invitados que los acompañaron en la celebración de sus 50 años, en la sala de conferencias de la plaza Próspero Molina para agradecer a todos, y en ese marco siguieron recibiendo placas de reconocimiento. Esta vez fue la presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Venado.

Sus actuales integrantes: Víctor Hugo Godoy, "Choya" Pacheco y "Meco" Albornoz, explicaron que tras el alejamiento de Eduardo "Lalo" Márquez por razones de salud en su momento, ingresó Lionel Pacheco.

Juntos agradecieron a los invitados que los acompañaron, y a su vez cada uno de los convocados manifestó su sentimiento por ellos. "Zamba de Alberdi", "tenía que ser el tema para interpretar con los doctores", comentó el líder del grupo al hablar de los médicos que subieron a cantar con ellos "que no es mentira, son doctores".

El Indio Lucio Rojas expresó en este marco que "yo estoy emocionado desde el día que me sonó el teléfono y don Víctor Hugo me decía ¿cómo anda mijo? Nosotros somos fanáticos de ellos, yo los escuché por primera vez por Radio Nacional a orillas del río Pilcomayo y claro estas cosas que nos da la vida de que hoy me hagan parte de este festejo maravilloso, no tiene palabras". Después Víctor Hugo contó que a ellos les gusta incorporar "cosas raras", dijo risueñamente para hablar de la incorporación de Pity de Las Pastillas del Abuelo, quien además comentó que tras la presentación con Los 4 de Córdoba en Cosquín recibió una llamada muy emocionada de su madre. "Me llamó llorando y aunque seguido me manifiesta su orgullo por lo que yo hago, esta vez fue diferente su tono de voz, me dijo que no podía creer lo que había hecho con ustedes y que estaba más orgullosa. Esto lo generan ustedes con la humildad y la experiencia y con la elección de las canciones para cada uno de nosotros. No son al azar. Nosotros en Las Pastillas siempre terminamos los recitales con una frase que sugiere agradecer todos los días a las familias, a los amigos y a las pequeñas cosas, y ustedes nos invitaron a cantar la Canción de las pequeñas cosas. Estamos honrados de que la primera vez que visitemos el Cosquín Folclore sea de la mano de Los 4 de Córdoba" indicó.