Jujuy invadió el escenario mayor de Cosquín  y encantó con sus ritmos y colores

(Enviada Especial). La noche de Jujuy en el 59° Festival Nacional del Folclore Cosquín 2019 fue realmente imponente. Fue la sexta luna de esta programación, titulada “Colores del norte” porque coincidieron en el escenario varios de nuestros artistas.

La noche comenzaba con una presentación de Bruno Arias que llenó el pecho de emoción. Como no podía ser de otra manera, el artista que desde hace varios años rinde homenajes en sus actuaciones a los grandes referentes musicales de Jujuy y de otras partes que lo influenciaron, este año no podía hacer música sin mencionar al recientemente desaparecido Jaime Torres. Los hijos del maestro del charango estuvieron en el escenario con él, en calidad de músicos y bailarines, y con el corazón en la mano agradecidos de este gesto.

Cantó también junto a Ángela Irene, quien en 2004 lo invitó por primera vez al escenario mayor, regalándole tres minutos de su presentación en esa edición, para que el país lo conozca.

Y también le dedicó tiempo a un excepcional homenaje en vida a Willy Alfaro, referente de la música y del charango en Bolivia, autor de “Tonada para Remedios” con quien compartió largas charlas y grandes aprendizajes. Con mucho cariño con mucha admiración, lo invitó al escenario para contarle a la gente que él toca muchos temas tal como Alfaro le enseñó.

Otra de las inclusiones de Bruno en esta oportunidad fue la de 20 violinistas con los que se unió también tocando este instrumento, para hacer un adelanto de un video que se va editar en los próximos días, y para el cual estuvieron filmando en Cosquín, una tocada colectiva en espacios abiertos.

Becho Riveiro, el cantante también carmense, que antes formó parte de la banda de Bruno y hoy hace su camino solista, estuvo también en el escenario con su amigo y compañero.

Después de una presentación especialmente difícil este año para Bruno porque días atrás falleció su manager, a quien dedicó su show, cerró una brillante presencia con “El mundo”.

Sin dudas, no pasó desapercibida su postura política y su pensamiento sobre los derechos humanos, y nuestro gobierno. Lo hace saber con expresiones en medio de sus shows en cualquier oportunidad que se le presente. El artista mantiene su postura desde el inicio, y la mantendrá en todos los espacios, grandes y chicos, en los que transite, porque “necesito decir lo que pienso”, comentó.

Más de Jujuy, con la brillante performance del Ballet “Juventud Prolongada” de nuestra provincia. Este año la formación estuvo en un horario central presentando el cuadro “Toreo de la Vincha” para contar con un colorido y una belleza excepcional la tradición de Casabindo. Sin dudas el escenario mayor “Atahualpa Yupanqui” era tierra jujeña. Recordemos que el ballet fue ganador del Pre Cosquín hace 10 años, y ya tiene un nombre y una presencia en esta plaza nacional.

Siguieron las presentaciones de Milena Salamanca (de raíces también jujeñas) y Guitarreros.

La delegación jujeña



La secretaría de Cultura y Turismo de Jujuy, presentó un espectáculo para representar a la provincia en esta edición del festival, que reunió la impecable y potente voz de la bella coplera Elsa Tapia, anunciando lo que se venía; la voz de Tomás Lipán que siempre emociona con su eco de cerro y colores; y Coroico reviviendo el carnaval jujeño.

Las coreografías estuvieron a cargo de un imponente número de bailarines sampedreños dirigidos por Norma Blessa.

La “Próspero Molina” era Jujuy a pleno. El escenario estaba repleto de bailarines que revivieron nuestros ritmos más alegres.

Y hay que decir que el público, llegado desde los distintos puntos de nuestro país y del mundo, ya reconoce, cantan y bailan, los ritmos norteños. Y no sólo eso, los esperan, ya no se trata de hacer conocer nuestra música y nuestra cultura, sino de reforzarla cada año en el corazón de las plateas.

De la mano de la secretaría de Turismo de Jujuy, cabe destacar la presencia en el festival de la Reina Nacional de los Estudiantes, Victoria Telecher, quien participó de la mesa de conferencias de Los Tekis –que también formaron parte de la grilla de la sexta luna- y de la presentación de la delegación provincial, cuando recibió el certificado de manos de la secretaría de Turismo de Cosquín, de su participación en el festival.

Después de semejante despliegue, se presentó con una coreografía exquisita la pareja de danza de Campo Quijano, Salta, integrada por Andrés Ramos y Daniela Echenique, quienes ya obtuvieron en anteriores ediciones la consagración del festival.

Los Tekis

Y para terminar de poner todo el bagaje de sonidos jujeños, llegaron Los Tekis, con su nuevo show “Opuestos”, el que vienen presentando en distintos festivales y que será protagonista del próximo Carnaval en la Ciudad Cultural que organizan cada año, y para el que ya quedó hecha la invitación a todo el país.

Recorrieron un repertorio con las nuevas canciones, inclusive la que grabaron junto a Luciano Pereyra, pero también los que el público elige de sus discos anteriores. También cantaron un tema junto a La Cantada, dúo que estuvo invitado especialmente por ellos.

Si algo quedó latente, fue la invitación a venir a Jujuy de todos estos artistas que realmente invadieron de alegría y sonidos de vientos de los más genuinos, encantando y generando la necesidad de llegar a nuestra provincia para beberlos de su verdadera fuente.

El cierre de la jornada coscoína fue con el Indio Lucio Rojas, y toda su impronta del Chaco Salteño.

Conferencia de Brunos Arias después de su presentación

Recién bajado del escenario, con la emoción a flor de piel, Bruno Arias dio una conferencia, en la que quiso estar junto a todos los artistas y los hijos de Jaime Torres que lo acompañron en su presentación. “Para mí es un sueño haber hecho este homenaje con sus hijos, era una forma de que Jaime estuviera presente, incluso se tocó con un charango que era de él. Fue un homenaje verdadero”, comentó.

Juan Torres, uno de los hijos de Jaime Torres explicó que su hermano Siciliano, tenía en sus manos en el escenario, un charango de su padre, un ronroco hecho por las manos de mi abuelo, un regalo que recibió mi padre que hemos heredado en familia. Vinimos a hacer esta ofrenda musical de la mano del hermano Bruno, con un sentimiento muy profundo, nos hermanamos en la música en este escenario tan representativo y significativo para mi padre”, dijo.

Bruno muy conmovido dijo que cuando conoció a Jaime, el le pidió que se quedara en su grupo y el le contestó que le agradecía pero que él quería hacer su propio camino y llegar a ser tan grande como él, “Y él me contestó, bueno changuito andá”, recordó graciosamente. Rememoró los consejos que le dio y que atesoró por siempre, “por eso creo que él hoy estaría feliz”, concluyó.

También incluyó en esta conferencia a Willy Alfaro para contar que lo conoció hace diez años y que aprendió mucho de él. El músico le agradeció profundamente y le manifestó su admiración.