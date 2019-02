Vecinos de la comunidad de Coquena piden urgente la construcción de un puente

PURMAMARCA (Corresponsal). Al quedar aislados una vez más por la crecida del río Grande, los vecinos de la comunidad indígena de Chalala que viven en el barrio 18 de abril solicitan al Gobierno de la provincia la construcción urgente de un puente y además denunciaron la falta de agua potable desde hace varios días.

La comunidad está conformada por alrededor de 70 familias, hace más de 10 años que viven en este sitio y realizaron innumerables pedidos al Gobierno provincial, municipal, diputados, pero nunca recibieron una respuesta favorable. El barrio se encuentra atravesando el río Grande, frente al Cruce de Purmamarca.

Como todos los años en esta época de lluvia, las personas no pudieron cruzar el río Grande para poder ir a trabajar o realizar otras actividades por el temor de ser arrastrados por el fuerte caudal que ya arrasó con una parte del puente peatonal construido de manera precaria con el esfuerzo de los propios vecinos.

“Nadie nos ayudó a construir este puente, pedimos muchas veces que nos ayude el municipio, el Gobierno, a los diputados, pero nunca nos escucharon. Ahora vemos como el río se lleva el puente que nos costó tanto y además el río se puede llevar las mangueras de agua y nos quedamos sin agua potable”, expresó con mucha angustia Nadia Guanuco.

“Lamentablemente tenemos que vivir esta situación todos los años, corremos peligro y el año pasado los chicos tuvieron que pasar caminando por el río porque el río se había llevado una parte del puente. Lo volvimos a construir, constantemente estamos reparándolo, pedimos colaboración a las autoridades pero no nos dicen nada”.

Además agregó que “la semana pasada tuvimos que pedirle encarecidamente a Recursos Hídricos que vengan a trabajar con una máquina porque nos decían que no podían venir porque le debían. Le dijimos que les íbamos a pagar para que vengan porque no vamos a esperar que pase algo, que el río se lleva a un niño o una tragedia, entonces vinieron con una máquina y los vecinos trabajaron para enderezar el puente”.

Innumerables notas

Por otro lado Nadia Guanuco recalcó “no se imaginan la cantidad de notas que tenemos realizadas a los diferentes gobiernos. Hablamos con el actual gobernador Gerardo Morales y nos dijo que no nos iba a construir el puente porque estábamos en una zona de riesgo. Pero lamentablemente en toda la Quebrada estamos en riesgo y no tenemos donde ir a vivir. No podemos pagar los millones de pesos que vale un terreno en Purmamarca y el Gobierno no construye viviendas ni nada”.