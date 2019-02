La nueva normativa que permite a los argentinos ver TV en HD gratuitamente

Si pudieras dejar de pagar la TV por cable o por satélite y pudieras ver tus canales de TV favoritos en HD GRATIS, ¿lo harías? Es lo que están haciendo millones de argentinos ahora mismo gracias a la nueva normativa del 2019 que permite a ciertas regiones tener acceso gratuito a servicios de TV.

La televisión por cable y por satélite puede suponer un gran gasto mensual, que llega hasta el 6% del presupuesto anual de muchos hogares. Si estás cansado de pagar grandes cantidades en tus recibos mensuales por ver TV o no le encuentras mucha utilidad a todos los canales por los que pagas, hay una normativa nueva que te permite ver gratis todos tus canales favoritos en HD.

La verdad es que están estafando a todas la personas que pagan sus suscripciones de televisión por cable o por satélite. En promedio, un argentino gasta unos 23,300$ARS al año sólo por la televisión por cable o satélite y se espera que esta cantidad alcance los 29,000$ARS en los próximos 3 años.

Esta cantidad es una barbaridad y, honestamente, un gran despilfarro de dinero.

Afortunadamente, si vives una área en la que está vigente la normativa nueva, ya no tendrás que seguir pagando las altas cuotas que te exigen las compañías de TV por cable. Ahora los argentinos pueden olvidarse de estas compañías para ahorrar mucho dinero.

La nueva normativa del 2019 que te quieren ocultar la compañías de TV por cable

Hasta el 2019, las compañías de TV podían “codificar” sus canales para que el público en general no pudiera acceder a ellas sin tener que pagar por sus servicios. Sin embargo, todo cambió a principios del 2019 por la legislación gubernamental que establece que las señales de TV son de propiedad pública y “pertenecen al pueblo”. Desde que entró en vigor esta normativa, existe un gran temor entre las compañías de TV por cable ya que muchos argentinos ya no necesitan pagar por la televisión por cable o por satélite para ver sus canales favoritos en HD. Para ver gratis todos tus canales favoritos con una antena de TV, todo lo que necesitas es vivir en una área pública donde llegue la retransmisión.

Sin embargo, no todas las antenas de TV son funcionales. Para intentar bloquear a la audiencia de las señales de TV, las compañías de TV por cable están ofreciendo sus señales en frecuencias muy bajas ya que la mayoría de las antenas no pueden captar su señal. La solución consiste en adquirir una antena que capte estas señales de baja frecuencia, pero hasta ahora todavía no se había diseñado una antena lo suficientemente avanzada para captar estas señales apropiadamente (se pueden encontrar otras antenas en el mercado, pero si las comparamos, no ofrecen la misma funcionalidad).

La Antena OctaAir HDTV ha sido desarrollada por ingenieros de la NASA usando tecnología militar y se acaba de lanzar este año, por lo que esta “súper” antena HDTV capta fácilmente señales específicas. Usa un diseño discreto y moderno que permite que esta antena de confianza y con tecnología avanzada sea actualmente todo un éxito en el mercado. Permite captar fácilmente señales que se encuentran a casi 100 km de distancia (incluyendo señales de baja frecuencia) para que puedas ver gratis y con nitidez tus canales favoritos en HD.

Fuente: Nexttech