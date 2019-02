A la Argentina "le falta un programa de crecimiento"

Economistas subrayaron que a la Argentina "todavía le falta un programa de crecimiento", y consideraron que si bien las medidas del Gobierno llevaron "tranquilidad" al sector financiero, la economía real "está pasando por un momento muy crítico".

Fausto Spotorno pronosticó que "en el corto plazo va a haber una recuperación porque naturalmente lo que se ve en la cuestión financiera, tarde o temprano, se va a replicar en la actividad económica real".

"Lo que estamos viendo en las caídas industriales de diciembre es un reflejo de lo que pasó en la actividad financiera unos meses antes", evaluó el también director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres & Asociados, mientras argumentó que "la crisis financiera se anticipó a la crisis real".

Sin embargo, aclaró: "Son rebotes, recuperaciones. A la Argentina todavía le falta un programa de crecimiento económico, que no lo tiene". En diálogo con un medio radial, señaló que "va a haber un rebote en la actividad económica a partir del segundo trimestre, pero no en la industria, sí en el agro y sectores vinculados".

El economista Arnaldo Bocco, por su parte, calculó que "hay medio millón de trabajadores que está en la desocupación abierta", y alertó que "la inflación quitó entre el diez y quince por ciento de capacidad de compra de los que aún perciben un salario formal".

Dijo que las medidas tomadas por el Gobierno en materia fiscal y monetaria llevaron "tranquilidad en el mercado financiero", aunque alertó que "la economía real está pasando por un momento muy crítico".

En diálogo con un medio radial, resaltó que "la economía vive una angustia muy grande" y remarcó que "hay focos de conflictos muy fuertes que los analistas miran con mucho cuidado". "Si miro a la Argentina, tal como está hoy, el dato internacional puede significar volatilidad cambiaria", subrayó.

“Las perspectivas no son buenas para 2019"

El empresario y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, sostuvo en la jornada de ayer que la política implementada por el Gobierno nacional para bajar la inflación “no fue la acertada” y consideró que las perspectivas económicas para 2019 “no son buenas”.

“Para 2019 las perspectivas no son buenas. Va a seguir cayendo la actividad industrial”, indicó Urtubey en diálogo con un medio radial, al mismo tiempo que consideró que dicha caída podría alcanzar el “2,5%” al cierre del presente año.

“Hay un montón de casos que muestran que la política que se implementó para controlar la inflación no fue la acertada. Inicialmente, creo que el camino para controlar la economía fue equivocado. Yo sostuve que estábamos yendo a un precipicio. Ahora tienen menos margen de maniobra”, agregó Urtubey respecto a las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

Asimismo, el dirigente industrial consideró que “si tocamos fondo o no es relativo, porque yo veo que seguimos con los mismos errores”.

Por último, el dirigente Urtubey expresó que “hay una suerte de paz cambiaria que hace confundir las cosas, pero la economía real todavía no tiene solucionados, ni en vista de solucionarse, los problemas que le afectan”.

La economía sigue con el freno de mano puesto

Por Belén Escobar (NA). Los primeros indicadores conocidos en 2019 reflejaron números en rojo para la economía y las perspectivas no son favorables para los próximos meses, lo cual complica al Gobierno en un año electoral.

Tras resignar las expectativas de crecimiento, el presidente Mauricio Macri continuará con el ajuste para equilibrar las cuentas y con la intención de contener al dólar, dos variables que hasta el momento fueron domadas temporalmente en medio de la crisis por la que atraviesa el país.

El Indec fue el encargado de dar a conocer las malas noticias respecto de los últimos resultados de 2018 que, según especialistas, mostrarán un “arrastre” para este año.

La actividad económica, la producción industrial y la construcción fueron algunos de los informes oficiales publicados entre enero y febrero y ninguno de ellos expuso datos positivos.

Consultoras privadas ya advirtieron que en sectores como el fabril aún no fue alcanzado el piso y pronosticaron que ello se dará durante el primer trimestre.

Tras perder por goleada con la inflación en 2018, en el mejor de los casos y según el gremio, el poder adquisitivo podrá tener una recuperación recién en el segundo semestre, lo que también demorará una reactivación en el consumo y, por lo tanto, en el mercado interno.

Las cifras preocupantes también llegaron desde el segmento privado, dado que según Adefa, la entidad que reúne a las terminales locales, la producción nacional automotriz cayó en enero 32,3% en la medición interanual.

Además, la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) pronosticó un “año difícil” para el sector y alertó una fuerte caída en el patentamiento de autos.

Sobre la inflación

En ese escenario, el Indec publicará el jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que según mediciones privadas se ubicó en torno al 2,5%, mientras estimaron que para todo 2019 superará el 30%.

La inflación se posiciona en el eje de las preocupaciones de la gestión de Cambiemos luego de que Macri subrayara en la última campaña electoral que no iba a “ser un desafío” bajarla al asegurar que ese problema era “la demostración” de la “incapacidad para gobernar”.

El Gobierno deberá ahora intentar revertir el fracaso en esa cuestión ya que terminó el 2018 con una suba en el IPC de 47,6%, la cifra más alta en 27 años.

El jefe de Estado ya reconoció que esa problemática está costando más de lo que esperaba, al tiempo que admitió ser “demasiado optimista”.

Así, al ver que el costo de vida avanza a paso firme, en parte por las fuertes subas de tarifas dispuestas por el mismo Gobierno, comenzó a pedir opiniones a especialistas y solicitó posibles planes integrales para dar batalla a ese flagelo.

Por su parte, el titular del Banco Central Guido Sandleris cumplió hasta el momento con la tarea de mantener controlado el dólar, un factor clave que brinda estabilidad en el año electoral.