El próximo viernes realizan festival

El próximo viernes en Libertador General San Martín se realizará el primer festival de boxeo amateur de esta temporada. La organización estará a cargo de Team Maidana Box y fiscalizará la Asociación Jujeña de Boxeo y tendrá lugar en Club Herminio Arrieta.

Rubén Maidana, organizador, destacó que tras el éxito de la primera velada boxística llevada a cabo el pasado mes de diciembre, notó que la gente de la zona está ávida de este deporte. El festival contará con un total de 13 combates, 5 de ellos con títulos en juego.

El valor de las entradas, anticipadas $ 100 y se pueden adquirir en el gimnasio ubicado en calle Gorriti y avenida Hipólito Yrigoyen, mientras que en boletería tendrá un costo de $ 150.

Maidana destacó que en esta oportunidad son varias las firmas comerciales y el municipio local que auspiciarán la velada, "por suerte desde el municipio nos van a acompañar, lo mismo que varias casas comerciales nos están acompañando, esto nos permitirá brindar un espectáculo de primer nivel, igual o superior a la primera velada".

Entre los títulos que estarán en juego, figura el de femenino hasta 60 kilogramos y tendrá la presentación de Laura "La Monzón" Carabajal y la tucumana Lucrecia Manzur. "Nuevamente la Asociación Jujeña de Box nos estará acompañando y fiscalizando los combates, tenemos varios boxeadores que harán su debut ante el público. La velada sirve para que los que practican boxeo en la zona tengan la posibilidad de combatir", prosiguió.

Programa

Laura Carabajal vs. Lucrecia Manzur por el cinturón femenino ligero hasta 60kg; César Bañagasta vs. Mario Rojas por el cetro peso pesado; Emilio Alcocer vs. Álvaro Pardo por el título provincial súper ligero hasta 64 kg. Gonzalo Cruz vs. Luciano Goiris por el título ligero hasta 60 kg. Después Alejandro Vega vs. Javier Lazarte por el cinturón en categoría gallo, Luis Ávila vs. Ramón Cayo hasta 75 kg. Iván Rubel vs. Rodrigo Álvarez hasta 75 kg, Sergio Pérez vs. Pedro Díaz hasta 69 kg. Guillermo Patagua vs. Raúl Lera en peso hasta 69 kg. Ignacio Donoso vs. Javier Broy hasta 64 kg, Gastón vs. Raúl Catari. (Marcelo Pereyra)