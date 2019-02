Gaby Herbstein: "La diablada es una expresión de nuestra identidad"

"La Diablada", muestra fotográfica que refleja la tradicional celebración jujeña del carnaval, se instalará del 12 de febrero al 13 de marzo en la emblemática Plaza Roja de Moscú bajo el lente de Gaby Herbstein, dando cuenta de "una manifestación absolutamente genuina y poco conocida que forma parte valiosa de nuestra identidad", dice la fotógrafa argentina.

Esta monumental instalación fotográfica, que retrata parte de la tradición y cultura popular andina, fue seleccionada por el Museo de Arte Multimedia de Moscú (Mamm) en el marco de la 11º Bienal Internacional de Moscú de Arte Contemporáneo "Moda y Estilo en Fotografía" 2019, donde se dan cita reconocidos fotógrafos de todo el mundo.

TRADICIÓN ANDINA / LAS FOTOS RETRATAN FUNDAMENTALMENTE LA CULTURA DEL DISFRAZ DE DIABLO.

Se trata de 44 fotografías de gran formato, algunas de hasta tres metros, que podrán verse en el espacio ferial que se levanta en la plaza más emblemática de Rusia, que separa el Kremlin, la fortaleza real donde está instalado el gobierno, del barrio comercial de Kitay-górod, testigo y escenario de hechos centrales de la historia de ese país.

Los colores estridentes del carnaval jujeño, sus muñecos y diablitos, el sofocante sol norteño, convivirán así, durante un mes y a temperaturas muy por debajo del cero, con el mausoleo de Lenin, museos, catedrales como las San Basilio y Kazán, y los turistas que día a día transitan esa plaza, que se llama roja como acepción de "bonita" en ruso antiguo, y que es Patrimonio de la Humanidad.

"La Diablada", que se exhibió en el Centro Cultural Kirchner en 2017, por iniciativa del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y el Gobierno de la Provincia de Jujuy, es el resultado de un largo proceso de selección a partir de las fotos tomadas por Herbstein durante los ochos días y las nueve noches que dura esa celebración multitudinaria y popular, que va con sus comparsas de pueblo en pueblo.

"El carnaval siempre fue algo que me sedujo, me parece una manifestación completamente genuina y poco conocida y además una expresión artística muy popular, muy nuestra. Por eso fue tan interesante explorarla más allá de la cáscara, de lo que se ve en las calles, conversando con la gente y metiéndome en sus casas, para conocer el sentido profundo de esa celebración", explicó Herbstein .

"Cuando comencé el trabajo, sentí que había mucho más detrás de esta gente vestida de diablo, bailando, envuelta en colores y lentejuelas, y encontré algo maravilloso: un traje capaz de exorcizar lo negativo, de hacer mostrar con orgullo la pertenencia a una tradición, de conectar lo ancestral con el presente, la identidad colectiva con la individual", aseveró la fotógrafa que se formó en los grandes escenarios de la moda, retrató a figuras como Gustavo Cerati, y supo sincretizar ese gusto con una búsqueda personal y antropológica.

EN EL CCK / LA EXPOSICIÓN SE PUDO APRECIAR EN 2017 EN BUENOS AIRES.

España, Francia, Alemania, Portugal, Australia, China y Reino Unido son algunos de los países que se hicieron eco de esta muestra, construida con el registro de Herbstein sobre esa tradición, en la que cada persona diseña su propio traje como una piel que habitará para liberarse de lo malo y pedir bondades, "como parte una herencia que pasa de generación en generación".

Animales sagrados y evocaciones de la Pachamama conviven en esos diseños con Kitty, Maradona o los Power Rangers, "eso es lo que hace tan completa, única y original a esta expresión -señala la artista nacida en 1969 en Buenos Aires-, en cada una de las puntadas que dan sobre las telas que se pasan cosiendo a lo largo de todo el año y donde están sus sueños".

Desde el lente de Herbstein los diablos que retrató "representan la alegría, a diferencia de lo que una está acostumbrada a entender: la gente le abre las puertas, los invitan a comer y a beber, es algo muy participativo y transformador, eso que ocurre con las comparsas", cuenta.

El verdadero motor de todo esto está en esas casas adonde ella también fue invitada a pasar, "me conmovió el valor que le dan al traje, muchos se emocionaron hasta las lágrimas con nuestras charlas, me acuerdo de un diablo que venía con su traje en un bolsito de cosechar remolacha, preparado para la noche. Es un trabajo espiritual el que hacen al coser".

Para ella, "revalorizar nuestras raíces es fundamental porque los argentinos tenemos tal mezcla cultural en la que a veces se pierden ciertos elementos, y la cultura andina tiene mucho para enseñarnos".

Esa cosmovisión, que recalará en Rusia, impregnada en sus fotos, "tiene que ver con la fusión del ser humano con la naturaleza, con sentirse uno con el todo y con tomar conciencia de esa unidad, una convivencia que hay que respetar y honrar", concluye.

Acerca de la fotográfa Gaby Herbstein

GABY HERBSTEIN / LA FOTÓGRAFA ARGENTINA EXHIBIRÁ SU OBRA EN

Fotógrafa y artista visual nacida en Buenos Aires en 1969. Con más de 20 años de carrera, Gaby Herbstein ha trabajado y participado en exhibiciones individuales y colectivas en Argentina, México, Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, Rusia, China y Japón. Su trabajo apareció en importantes publicaciones (“Harper’s Bazaar”, “Elle”, “Vogue Latinoamérica”, “Cosmopolitan”, “Marie Claire”, “Novum World of Graphic Design”, “International Designers Network” y “Diario Rheinsprung”, entre otras).

Ha sido galardonada con el Premio Clover, otorgado por Swarovski; Mejor libro del año de la Cámara Argentina de Publicaciones por “Aves del paraíso”; Premio de la Fundación Huésped (por contribuir a la toma de conciencia sobre la prevención de la propagación del virus HIV); Medalla de Oro en la categoría Fine Art (People); Medalla de Plata en la categoría Libros Fine Art, en los premios Prix de la Photograhie Paris 2015; premio de Latin American Photography and Illustration (2016), Phi de la serie “Divina Belleza”; premio a Mujer Creativa 2017 otorgado por el Círculo de Mujeres Creativas y la Universidad de Palermo.

También ganó el premio de Latin American Photography and Illustration (2017) por el proyecto “La Diablada”.

Entre las instituciones que han exhibido su obra se encuentran Darwin Museum de Moscú, Broward Center of Performing Art de Miami, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Centro Cultural Borges, Centro Cultural Recoleta, Palais de Glace, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Museo Metropolitano de Buenos Aires, y IDB Staff Association Art Gallery, de Washington.