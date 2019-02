Monterrico leganó a la "academia"

Regular marco de público tuvo el Centro de Alto Rendimiento, donde Monterrico San Vicente se impuso en su visita a Racing de Ojo de Agua 3 a 2 por el Regional Federal Amateur. El árbitro fue Víctor Condo.

Desde el arranque ambos buscaron desnivelar, el partido se hizo entretenido, de ida y vuelta. Lobo avisó a los 34' de cabeza.

La contra estuvo en los pies de Cardozo tras una buena pared con Brylko, entró solo y definió mal ante Ibarra. Después, el delantero local tuvo revancha porque de media chilena infló las mallas. Así se fueron al descanso.

En el complemento, casi desde el vestuario igualó Monterrico. Aucachi perdió ante la marca de Aylan y el juez entendió que hubo falta. Penal que cambió por gol Ignacio Lobo.

Las acciones continuaron con los dos buscando, pero sin claridad al punto que los arqueros eran espectadores de lujo. A los 30' llegó el segundo gol de Monterrico. Isa "fusiló" al arquero local tras pase de Romero que le había cometido falta a Maigua. Racing sintió el segundo gol, fue a buscar el empate con corazón más que con fútbol, el mejor de la "academia" fue Brylko, el delantero guapeó ante Bruno y Rojas que le cometieron falta en la puerta del área. Aylan ejecutó y puso el empate, golazo del central cuando faltaban 5 minutos para el final.

Sin embargo, tras el tiempo cumplido, Condo adicionó cinco minutos más, el ingresado Bautista perdió la pelota, "Beto" Alfaro dominó el balón y corrió sesenta metros sin que su marca pudiera alcanzarlo, tiró el centro atrás y Lobo puso el pie para enviarla al fondo de la red.

No hubo tiempo para más, durante los 95 minutos de juego, el juez del partido dirigió muy mal y terminó siendo protagonista del encuentro ayer en el Cear.

Santa Clara quiere ganar

Santa Clara va por tres puntos de oro ante La Viña hoy desde las 17. En partido correspondiente a la tercera fecha del Regional Federal Amateur, se cruzan en el estadio Centro de Alto Rendimiento de La Quiaca y será controlado por Adrián Aleman y las asistencias de Miguel Coronel y Carlos Tolaba, los tres de la Liga Regional.

El “tricolor” igualó la fecha pasada pero no convenció, más allá de que tuvo las chances más claras, quedó en evidencia que falta trabajo, por eso en la semana previa al duelo de hoy ante el “tiburón” se hizo mucho hincapié en la definición, porque el equipo llega hasta tres cuartos y no define, falta precisión para dar el último pase y dejar mano a mano a los delanteros.

Pero La Viña es un rival de cuidado, viene entonado de ganar el partido pasado, es un equipo contundente porque cuenta con individualidades que pueden desequilibrar en una “baldoza”, Revollo, Tolaba, Mejía que en las dos fechas que pasaron marcó y viene pidiendo cancha, pero el equipo de Hugo Peñaloza mostró tener falencias a la hora de marcar, por momentos se desconcentra y paga caro, ya lo padeció en la partida ante Racing de Ojo de Agua.

Además, le falta tenencia de balón, algo que a lo largo de la semana el técnico buscó mejorar para lograr el volumen de juego que pretende y así lastimar al rival.

Los dos tienen realidades diferentes, pero van por el mismo objetivo, Santa Clara y La Viña quieren ganar para acomodarse en la tabla de posiciones, el “tricolor” meterse en la conversación de los puestos de vanguardia y el “tiburón” para sostener la punta que alcanzó la jornada pasada.

Se espera mucho público tanto de La Quiaca como de San Salvador, ya que ambos clubes tienen seguidores y lo demuestran cada domingo.

El Cear está en óptimas condiciones para jugar al fútbol, por lo que está todo listo para que comience a rodar la bocha.

Cuyaya se mide con Inter de La Intermedia

CUYAYA / QUIERE SEGUIR DE FESTEJOS.

Con la premisa de ganar, Atlético Cuyaya recibe a Inter de La Intermedia desde las 17 en encuentro correspondiente a la tercera fecha del Regional Federal Amateur. Las acciones en “La Tablada” serán controladas por Matías Sepúlveda y las asistencias de Héctor Ledezma y Marcos Juárez, todos de la Liga del Ramal.

El “bandeño” llega de lograr una importante victoria en su visita a la zona “tabacalera” e intentará seguir por la misma senda, ya que debe comenzar a consolidar el juego que aspira plasmar el técnico Claudio De Los Ríos.

De entrada, tendrá que presionar al elenco de la Liga Puneña que debido a su necesidad, ya que tiene un solo punto, y no logra torcer el rumbo.

Aunque con espacios, Inter buscará aprovechar la velocidad de los puntas e inquietar el arco de Atlético Cuyaya.

Los de La Intermedia vienen de empatar la fecha pasada, tuvieron una chance y la producción futbolística hasta ahora no convence. Pero hoy tienen la gran chance de reivindicar la pálida imagen que dejaron en el debut y el partido anterior ante el actual campeón de la Copa Jujuy.

El operativo de seguridad estará a cargo de Policía de la Provincia mientras que Same acompañará con una ambulancia.

Se espera un buen marco de público, Cuyaya tiene sus fieles seguidores que de seguro dirán presente en el estadio “La Tablada” mientras que Inter también cuenta con sus seguidores y un grupo llegará desde la zona norteña para alentar a su equipo.

El escenario de avenida Córdoba estará habilitado para el ingreso de los espectadores desde las 14.30.

Cuyaya e Inter prometen animar un gran duelo esta tarde por las necesidades que poseen, desde el pitazo inicial se presume un partido de ida y vuelta con acciones en los dos arcos.