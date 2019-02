Se fue de vacaciones y se quedó a vivir en México

María Victoria Hábil tiene 33 años, nació en Jujuy y al terminar el secundario se fue a estudiar a Córdoba, estuvo un tiempo ahí y emigró a Buenos Aires. Un día de verano decidió irse con una amiga de vacaciones a Playa del Carmen, México, se enamoró del lugar y se quedó a vivir ahí.

Desde que se instaló siempre pudo trabajar de su profesión, es fotógrafa y diseñadora, y eso también influyó mucho para que tome la decisión de quedarse a vivir ahí. Consiguió trabajos referidos a su carrera y las constantes visitas de sus seres queridos que recibe en todo momento del año no la hicieron sentir tan lejos.

Desde Playa del Carmen, María, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "tampoco tenía un motivo muy fuerte de volver a la Argentina, extraño mucho a mi familia y amigos, pero ellos vienen muy seguido. Las cosas se fueron dando, no sé si hubo un solo motivo para que me quede. La vida acá es muy linda, vivo a cinco cuadras del mar, todo el año hace calor y yo detesto el frío, fue una mezcla de situaciones lo que hizo que me quede".

Sobre el lugar donde vive dijo que "es muy lindo pero la vida es un poco solitaria, la gente tiene más trabajo los fines de semana. Yo empecé trabajando en agencias de publicidad pero hace como un año y medio que trabajo con mi cuenta, hago fotografías para hoteles".

"Un día me fui de vacaciones a México y no volví más. Fui a conocer un tiempito Playa del Carmen, sabía que ahí vivían muchos argentinos y justo había perdido un trabajo en Buenos Aires. Pensé en irme un tiempo a conocer, fui de paseo y me quedé. Desde que vine estuve tres años y medio acá, recién el año pasado volví a Jujuy por unos dos meses aproximadamente", sostuvo.

Los primeros meses que estuvo ahí fueron "fantásticos e increíbles, pero luego tuve muchos problemas. Una secuencia de mala suerte, me desvalijaron dos veces, perdí todo, no encontraba trabajo ni un lugar donde vivir".

A pesar de eso, decidió quedarse ahí. "Acá hay un dicho que dice que Playa del Carmen te adopta o te aborta. Porque hay gente que llega y no aguanta una semana, pero hay otros que les pasa como a mí que vienen con un plan y no lo cumplen y se quedan", dijo.

En ese sentido, siguió diciendo que "yo perdí los pasajes y me quedé. A partir del quinto o sexto mes desde que decidí vivir acá. Me vinieron a visitar muchos argentinos y constantemente estuve con visitas, y me fui quedando. Ahora que lo veo a la distancia se me hace muy largo todo el tiempo que pasó, pero en ese momento pasó el tiempo muy rápido". "Hice un montón de amigos que me incentivaron a quedarme también, ya estoy hace casi cuatro años acá", añadió.

"A las personas que tienen ganas de irse a algún lugar y no se animan les digo que el razonamiento que siempre uso para tomar decisiones es que nunca voy a ser más joven que ahora, entonces siempre trato de decidir todo pensando que ahora es el mejor momento. Al que tenga la curiosidad de irse yo le aconsejo que se vaya, siempre hay tiempo para volver".

Su infancia en Jujuy

Es oriunda de capital, durante su infancia vivió en el barrio Ciudad de Nieva. Siempre fue muy amiguera y sus recuerdos de la provincia se relacionan a eso.

Al respecto dijo que "todo el día andaba callejeando, tenía un montón de amigos, nos la pasábamos jugando mucho. Teníamos una libertad única, nos encantaba jugar al carnaval. Estar con ellos todo el día es lo que más disfruté de mi infancia". Si volviera a Argentina, "volvería a Jujuy. No quisiera volver a Buenos Aires, es una ciudad que te consume mucho, me sería imposible", agregó.

Fotógrafa y diseñadora



FOTO DE MARÍA VICTORIA HÁBIL / UNA ENAMORADA DE SU TRABAJO Y DE PLAYA DEL CARMEN, MÉXICO.

Consiguió trabajo rápido en agencias de publicidad y ahora trabaja por su propia cuenta en hoteles haciendo fotografías, eso le permitió conocer otros lugares que están en esa zona.

Otra de sus pasiones es el dibujo, confecciona dibujos y los canjea por materiales, “acá es muy difícil encontrar los artículos que se necesita para dibujar por eso a la gente que viene les canjeo por microfibras, algunas tintas y papeles que acá no se consiguen y ellos me traen”, manifestó. Además, dijo que ahora se encuentra incursionando en el mundo de los tatuajes y espera pronto poder tatuar.

“Por ahora a mí me está yendo muy bien con mi trabajo, siempre trato de crecer un poquitito más. La verdad que es un lugar donde yo me puedo desarrollar como fotógrafa y diseñadora. Hay oportunidades de negocio en ese rubro y bastante demanda, es un lugar en el mundo donde siendo fotógrafo se puede vivir muy bien y para mí no tiene precio vivir en un lugar cerca de la naturaleza”, explicó María Hábil.

También contó que en el lugar se puede ayudar en muchas causas del medio ambiente, “yo colaboro con lo que puedo, desde limpiar el mar hasta generar conciencia de cómo cuidar la playa y los animales. Trato de dar una mano en lo que se pueda, a veces haciendo piezas de comunicación gratis y otras veces yendo a limpiar las playas”, aseguró.

Rápida adaptación

Uno de los factores que más la sedujo para que se quede en Playa del Carmen fue el clima, “yo soy muy friolenta entonces de repente estar en un lugar donde hace calor todo el año hizo que todo sea más fácil”.

Al ser un lugar turístico hay personas de todo el mundo, “acá viven muchos italianos, muchísimos argentinos, españoles, canadienses, etc. Gente de todos lados, por supuesto que hay mexicanos, pero este lugar no sé si tiene tanto que ver con México sino más bien con una mezcla de personas de todos lados”.

Por esa razón, explicó que cuando llegan turistas y quieren conocer México, les recomiendan que visiten otros lugares porque Playa del Carmen, “no tiene tanto como el resto del país que es exquisito en cuanto a su cultura”.

“Por esas razones no me costó adaptarme, además antes de venir acá ya estaba acostumbrada a recorrer lugares que no conozco”, agregó.

Antes de México, Hábil vivía en Buenos Aires, “ hay un abismo de diferencias entre ambos lugares”, afirmó.