Duro mensaje contra Piñón Fijo tras rechazar ir a Chubut por el Hantavirus

Chubut se vio afectada este verano por el brote de Hantavirus, situación que mejoró según las autoridades de esa provincia. Sin embargo, el miedo quedó y hasta el actor que personifica a Piñón Fijo rechazó ir a la Fiesta del Bosque, un importante festival que se realiza allá.

Esta decisión le generó fuertes críticas en las redes sociales y una joven llamada Mailén Valle, que perdió a su papá y a sus dos hermanas por culpa de la epidemia, le dedicó un duro posteo vía Facebook y hasta lo tildó de "hipócrita".

"Por estos tiempos lo último que necesitamos es hipocresía por eso apoyo su decisión de no venir ya que usted proclama alegría, amor y ya ve, no sólo no es nada de eso sino que huye de los fantasmas que no existen. El Hanta pasó veloz, se llevo muchos amigos, familiares , vecinos , en mi caso mi padre y mis dos hermanas. Le parece poco Payaso Piñón Fijo ¿ Entonces , usted cree que aún puede hacer un contrato con nuestra ciudad e incumplirlo por el tema Hanta. Así margina usted a nuestros niños", afirmó.

El payaso cordobés decidió no presentar su show en la Fiesta Nacional del Bosque y lo había anunciado a través de un comunicado. "Nuestra decisión radica en la preocupación de ser vehículo y parte de una determinación por los menos riesgosa, en el marco epidemiológico en el que esa región ha sido afectada hasta hace pocos días y con casos actualmente en estudio", posteó Fabián Alberto Gómez, el nombre real detrás del personaje Piñón Fijo.