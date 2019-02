Boca Juniors sólo empató con Belgrano

El bicampeón no encontró el rumbo y fue superado por un rival aguerrido, pero en la última jugada no le cobraron un penal a favor.

Boca Juniors terminó rescatando un punto anoche en Córdoba, al empatar uno a uno con Belgrano que mereció un poco más.

En la primera jugada clara del partido, Lisandro López saltó más alto que todos y de cabeza abrió el marcador. El "pirata" se fue con todo para alcanzar el empate, pero tres atajadas claves de Esteban Andrada lo impidieron. Lejos, el arquero fue la figura en esta etapa inicial.

En el complemento, el actual bicampeón del fútbol argentino no tuvo ambición para liquidar el trámite. El dueño de casa, con sus limitaciones a cuestas fue como pudo, y faltando 9 minutos para el cierre, Lértora infló la red con un soberbio zapatazo de fuera del área. Pero Belgrano no se conformó y siguió atacando hasta el cierre. El equipo de Gustavo Alfaro no encontró el rumbo y terminó siendo superado por un rival aguerrido

Eso sí, en el última jugada, un tiro libre de Pavón fue devuelto por el travesaño y el árbitro no cobró luego un claro penal a favor de Boca, pero el destino ya estaba marcado.

La síntesis

Belgrano: Rigamonti; Tomás Guidara, Juan Patiño, Joaquín Novillo y Juan Quiroga; Leonardo Sequeira, Federico Lértora, Maximiliano Lugo y Marcelo Meli; Mauricio Cuero; y Mendoza. DT: Diego Osella.

Boca Juniors: Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Junior Alonso; Agustín Almendra, Jorman Campuzano e Iván Marcone; Mauro Zárate, Cristian Pavón; Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.

Goles PT: 15´ López (Bo). ST: 36´ Lértora (Be)

Cambios ST: 5´ Juan Brunetta por Sequeiro (Be); 23´ Ramón Abila por Zárate (Bo); 34´ Carlos Tevez por Benedetto (Bo); 39´ Emanuel Reynoso por Almendra (Bo).

Incidencias ST: 49´ expulsado Patiño (Be).